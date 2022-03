En video: ¿Benedetti le iba a pegar a Fico?

En un video quedó registrado el momento exacto en el que, tras un debate de candidatos presidenciales, el senador Armando Benedetti –una de las personas más cercanas a Gustavo Petro– increpa al también aspirante Federico Gutiérrez de una forma acalorada.

En las imágenes se observa que Benedetti, visiblemente molesto, le dice a Gutiérrez “bobo hijuep...”, mientras otras personas intentan calmarlo. “Venga, venga, venga y discutimos”, se le escucha al senador.

Mientras Benedetti lo increpa, “Fico” le dice: “Ese es el ejemplo que das vos (...) Eso es lo que hacen ellos. Es que el bandido es él, no nosotros”.

Esta discusión se dio al final del debate que organizaron Semana y El Tiempo, y tuvo su génesis cuando Gutiérrez cuestionó a Petro por aceptar el apoyo de Benedetti, quien es investigado por posible enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema de Justicia.

Si bien el congresista siempre ha negado cualquier irregularidad y ha calificado el proceso judicial como una posible persecución política en su contra, “Fico” le pidió a Petro –candidato del Pacto Histórico– que también rechace ese tipo de situaciones así como, según él, lo hace cuando se trata de criticar a otras corrientes políticas.

“Esto tiene que ser a la par, no puede ser que hay corrupción a un lado y al otro no. Aquí tiene uno sentado al frente. Armando Benedetti en este momento tiene un proceso por extinción de dominio, enriquecimiento ilícito y anda con vos pa´ arriba y pa´abajo. Entonces, la corrupción ahí sí vale y en otro lado no. Corrupción es corrupción, venga de donde venga”, inquirió Gutiérrez a Petro.

Una vez se hizo público el video, Benedetti aclaró que “pelea o intento de agresión nunca hubo”, pero reconoció que sí se equivocó. “’Fico’ más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su intervención, el exalcalde de Medellín agregó: “Ese es uno de los temas en los que le debes una explicación al país. Por supuesto no se la vas a dar, pero, se la vas a quedar debiendo”.

Después de esa acusación, Benedetti comenzó a lanzar duros cuestionamientos contra Gutiérrez: “El nivel de preparación de Federico Gutiérrez es nulo. Ese señor jamás ha sentido el gusto de leer un libro. ¡Es un ignorante!”.

Asimismo, respondió las acusaciones del exalcalde de Medellín. “Le recuerdo al cobarde de Federico Gutiérrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Alex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir?”, fue otro de los comentarios que lanzó Benedetti.