Fajardo cerró su campaña y aseguró que Colombia no es el “país de Uribe o 'Fico', pero tampoco será el de Petro”

“Esa Colombia nuestra, la que sufre (...), es la Colombia que nosotros vamos a cambiar, que vamos a transformar, es la Colombia que no vamos a dejar que se vaya en esta nueva etapa de confrontación”, dijo Fajardo, que insistió: “no queremos una Colombia que esté en permanente confrontación”.

Ante más de 2.000 personas que le coreaban a los gritos de “un presidente profesor”, dada su condición de catedrático, Fajardo expuso sus propuestas, entre ellas la de una universidad digital gratuita y la educación gratuita para niños de 3 a 5 años.

También se dirigió a sus rivales, comenzando por el candidato de derechas y exalcalde de Medellín Federico “Fico” Gutiérrez, del que dijo que “este país no puede seguir por donde viene, no es el país de (Álvaro) Uribe, Duque o 'Fico', ese país no queremos que exista y lo tenemos que transformar”.

Y añadió que tampoco “será el país de Petro, el de todo vale, el que no respeta al diferente, el que no reconoce que hay muchas voces que se expresan de manera distinta”, refiriéndose al favorito de las encuestas, el candidato de izquierdas Gustavo Petro.

Fajardo no hizo referencia al candidato que más ha despegado en las encuestas de intención de voto en las últimas semanas, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, un ingeniero y empresario con propuestas populistas y constantes salidas de tono que parece emocionar a una parte de la población descontenta con la política tradicional.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia se presenta a estas elecciones en una situación mucho menos ventajosa que en las de 2018, donde le faltaron apenas 300.000 votos para jugarse la segunda vuelta contra el actual presidente Iván Duque.

Después de ganar la consulta de la Coalición Centro Esperanza, las encuestas más recientes dejan a Fajardo en una cuarta posición y revelan que podría no llegar siquiera al 5% en intención de voto, que es lo necesario para que consiga la devolución de fondos invertidos en la campaña.

Sin embargo, Fajardo, que tiene fama de “tibio” y al que se le criticó por no posicionarse a favor de ningún candidato en la segunda vuelta de 2018 e irse al Pacífico a ver ballenas, sigue insistente en su carrera presidencial.

“Esta semana es crucial –aseguró en un tono tranquilo–. Hemos enfrentado todos los obstáculos posibles, todas las barreras posibles, todas las molestias posibles y no nos rendimos porque cuando tenemos principios, cuando tenemos la verdad, cuando tenemos la decencia, la trasferencia, la educación (...) nosotros no nos rendimos y vamos a trabajar toda esta semana con toda la fuerza”, dijo.

El profesor universitario, doctor en Matemáticas, aseguró que “Colombia tiene la mayor riqueza, tiene la riqueza de la naturaleza, tiene la riqueza de la cultura, pero esa Colombia nuestra (...) está sufriendo”.

“Nuestro país tiene rabia, tiene miedo, tiene malestar, tiene inconformidad. Nuestro país no aguanta más corrupción, más inseguridad, más incertidumbre”, alegó Fajardo.

Este domingo es el último día en que los candidatos pueden hacer eventos en lugares públicos, según marca la ley colombiana, y por eso los principales candidatos han pisado el acelerador de cara a las elecciones del 29 de mayo.

Mientras que Petro estuvo esta mañana en Zipaquirá, la ciudad que le vio crecer, cerrará con un acto multitudinario en el centro de Bogotá. Por su parte, “Fico” tendrá su gran cierre en su ciudad, Medellín, que también se espera sea multitudinario.