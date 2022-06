Gustavo Petro comienza su gobierno sin las mayorías en el Congreso de la República

Si bien, el nuevo mandatario de los colombianos cuenta con el respaldo de otros partidos alternativos que se fueron sumando en la campaña de la segunda vuelta, Petro aún no tiene las mayorías en el Congreso que aún sigue siendo controlado por los partidos tradicionales que él mismo ha confrontado.

A pesar de que el Pacto Histórico tendrá en la próxima legislatura una bancada propia de 20 senadores y 25 representantes a la Cámara, el presidente Gustavo Petro aún no cuenta con las mayorías necesarias para conformar gobernabilidad en el Congreso de la República.

Trabas en el legislativo

Acuerdo Nacional

El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y quien fue uno de los promotores de la candidatura de Gustavo Petro en esta segunda vuelta, aseguró existe una bancada de por lo menos 40 senadores de izquierda y alternativos, que será un punto de arranque muy importante para construcción de una coalición que favorezca el trámite de las leyes y la gobernabilidad del país para el mandatario electo de los colombianos.

Según el Senador Sanguino, dentro del Acuerdo Nacional convocado por Petro a todos los sectores del país, empresariado, académico, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, amplía el margen de legitimidad y de respaldo popular al gobierno que arranca el 7 de agosto, sin tener que entregar prebendas, aunque no descartó la participación de los partidos políticos en el gabinete.

“En las democracias modernas el Presidente debe interlocutar no al detal con los congresistas, el Presidente no está condenando a comprar los votos de los congresistas con dádivas y puestos, eso no es inevitable en la política. La cabeza del ejecutivo construye una relación con las fuerzas políticas, con los partidos y con las bancadas, es más, los partidos pueden tener representación en los gobiernos asumiendo públicamente una responsabilidad política ante el país y el pueblo sobre la responsabilidad que le es asignada”, afirmó Antonio Sanguino.

Así comenzará en materia legislativa el gobierno de Gustavo Petro Urrego, que tomará posesión el próximo 7 de agosto como Presidente de la República, precisamente ante el Congreso.