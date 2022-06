¿Habrá debate? Equipo de Rodolfo no asistió a reunión con equipo de Petro

“Hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate, no llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó ningún tipo de razón”, afirmó Parada.

El jefe de debate reiteró que han "estado prestos a hacerlo desde antes que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento a la decisión hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo, confrontar las tesis de cada una de las campañas”.

Prada ratificó que le manifestaron a RTVC que el Pacto se acogerá a cualquier lineamiento y decisión que se tome frente al desarrollo del encuentro.

La campaña del Pacto había informado que cerca del mediodía estarían llegando a las instalaciones de RTVC en Bogotá para acordar las reglas y acuerdos que permitirían el desarrollo del debate en el Sistema de Medios Públicos.