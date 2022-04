Ingrid Betancourt no descarta renunciar a su candidatura presidencial

Su planteamiento lo hace luego de que se conociera que los candidatos Fajardo y Hernández avanzan en la posibilidad de unirse antes de primera vuelta, esto con el propósito de darle una opción real a este sector de los aspirantes presidenciales de poder ganar la Primera Magistratura.

Betancourt aseguró en Noticias RCN que “aquí de tres dos tenemos que renunciar y yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia. Si es Rodolfo, no tengo ningún problema; si es Sergio, me encantaría. No tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia. Después de muchos errores hay que tomar una buena decisión, es el momento de hacerlo”.

La dirigente política previamente en un evento académico había señalado que hay que saberse retirar en el momento que haya necesidad si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente que realmente permita salir de una votación entre el odio y el miedo.

Pero la unidad al menos de Hernández y Fajardo no está clara de cómo se daría de lleno, pues el ingeniero Hernández, que él marcha en las encuestas por encima de Fajardo y que además no puede incumplirle al más de millón de colombianos que le apoyaron en su postulación con las firmas.

El momento definitivo para saber si de este trío de candidatos queda uno al parecer sería el 8 de mayo.