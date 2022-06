¿Iván Duque se reunió con Rodolfo Hernández? Esto dijo el Presidente

Desde Washington, Estados Unidos, el presidente Iván Duque Márquez aclaró la polémica que protagonizó hace algunos días respecto a si se reunión en Bucaramanga con el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

La especulación había nacido en la campaña del Pacto Histórico, luego se regó el rumor que hasta este miércoles fue despejado por el mandatario presente la celebración de los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos para “decirles a los chismosos” si en efecto eso fue verdad.

“De una vez les digo a los chismosos, a los que se la pasan en la posverdad y hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás”, contó Duque.

Según él, lo que ha venido haciendo el Gobierno Nacional es garantizarle al pueblo colombiano que vaya libre a las urnas el próximo domingo, “reiterándole a todos los ciudadanos que expresen su voluntad sin miedo y sin intimidaciones.

Asimismo, recordó a los medios de comunicación que una vez pasen las elecciones, harán respetar el resultado, gane Gustavo Petro o gane Rodolfo Hernández.

En ese sentido, el presidente subrayó que su trabajo va de la mano con la Fuerza Pública, con ellos “vamos a defender siempre esa voluntad popular expresada libre y democráticamente, para que tengamos una transición democrática y pacífica”.

La polémica

Despejar la duda por la supuesta reunión entre Rodolfo Hernández e Iván Duque en se remite a una petición que hizo el senador del partido Liberal, Luis Fernando Velasco.

A través de Twitter, el congresista le pidió a Duque “con el mayor respeto” que le confirmara o desmintiera información recibida en la campaña del Pacto Histórico. En concreto, le preguntó si viajó a Bucaramanga y se reunió con Rodolfo Hernández. “Si usted señala que esta información es falsa, creeré en su palabra”, concluyó Velasco.

Además de Duque, por la misma red social, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y la jefe de Gabinete, María Paula Correa desmintieron la información.