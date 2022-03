$!Las curules de paz, una esperanza para las víctimas del conflicto colombiano

Se trata de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz previstas en el acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016 y finalmente aprobadas por el Congreso el pasado 25 de agosto para dos periodos legislativos de cuatro años a partir de 2022, pero cuya puesta en práctica está amenazada desde distintos flancos.

En total hay 398 candidatos para los 16 escaños, inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas y sociales, teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género en cada lista.

Las 16 circunscripciones de paz abarcan las zonas rurales de los 167 municipios más golpeados por el conflicto y repartidos en 18 de los 32 departamentos: Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre, Huila, Tolima, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.

Violencia sin fin

Sin embargo, uno de los principales problemas de esta iniciativa está en que en esas regiones el conflicto no terminó con la firma de la paz con las Farc y, por el contrario, en muchas de ellas se ha recrudecido la violencia de disidentes, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y de bandas criminales como el Clan del Golfo, dedicadas al narcotráfico.

“Lo más importante de este proceso electoral es que donde realmente va se va a medir cuál fue el impacto de la capacidad institucional del Estado para llegar a estas zonas donde había presencia las Farc es en esos 167 municipios, en las zonas rurales de esos 167 municipios”, dijo a Efe la directora de la plataforma Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

Esta iniciativa ha estado rodeada de polémicas desde el comienzo por el debate sobre quiénes debían representar a los millones de víctimas que sigue dejando el conflicto, entre muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y desplazados, pues incluso un hijo del temido exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” es candidato por ser víctima de la guerrilla.

“Al estar registrado como víctima (...) porque fue perseguido por ser el hijo de ‘Jorge 40’, así no nos guste, y teniendo absolutamente claro que el espíritu (de la ley) no era para los hijos de quienes han sido victimarios o para sus familiares, no se pueden hacer inhabilitaciones particulares”, explicó Barrios.