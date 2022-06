Lo volverá a hacer: Fajardo anuncia su voto en blanco

Sergio Fajardo, quien en 2018 fue duramente criticado por no apoyar en segunda vuelta a Gustavo Petro o a Iván Duque, anunció este martes que su voto el próximo 19 de junio será en blanco.

El excandidato presidencial esgrimió en un documento de tres páginas las razones por las cuales votará por esta opción y no por Gustavo Petro, quien ha sido uno de sus críticos durante su campaña presidencial.

"Desde mi voto en blanco en 2018, el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un 'uribista enclosetado'. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno", escribió el exancandidato presidencial de la Centro Esperanza.

En el mismo documento Fajardo expresó las razones por las cuales no votará por Rodolfo Hernández, con quien hace a penas unas semanas estuvo en conversaciones para intentar sumarse a su campaña, y con quien quiso hacer una alianza antes de primera vuelta.

"Conozco al ingeniero desde hace años. Es tal cual lo vemos hoy. Cada que habla lanza, sin titubear, una ráfaga, una mezcla de palabrotas acompañadas de carcajadas, con pragmatismo de un ingeniero que resuelve rápido y hace pocas pausas", dijo Fajardo a la vez que lo cuestionó por no saber "lo que son la prudencia y la pena".

Adicionalmente confirmó que las conversaciones con el exalcalde de Bucaramanga no finalizaron de forma cordial.

"En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas y discurso interpreta ese malestar, usando un discurso que es sencillo y original", expresó Fajardo.

Finalmente dijo que su voto en blanco es una consecuencia de su posesión política, crítica e independiente.