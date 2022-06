Nuevo Liberalismo votará por Rodolfo Hernández en segunda vuelta

El candidato Rodolfo Hernández logró sumar un nuevo apoyo en su aspiración por la Presidencia de la República. El Nuevo Liberalismo, el partido que lideran los hermanos Galán, anunció que sus militantes votarán por el exalcalde de Bucaramanga en la segunda vuelta del 19 de junio.

El respaldo de esa colectividad –que apenas regresó a la luz pública en 2021 y que se había articulado en la coalición Centro Esperanza para las presidenciales– se suma al guiño que ya habían hecho otros sectores, como el de Federico Gutiérrez de Creemos Colombia y hasta el acercamiento fallido del matemático Sergio Fajardo con el ingeniero de 77 años.

“El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández”, anunció Juan Manuel Galán, quien fue precandidato a la Presidencia en la consulta interna de la Centro Esperanza del 13 de marzo, en la que se impuso Fajardo.

La decisión de ese partido llegó después de una consulta interna con los militantes, excandidatos al Congreso y líderes comunitarios articulados al directorio de la colectividad que fundó el asesinado candidato a la Presidencia, Luis Carlos Galán.

En su intervención Juan Manuel Galán aseguró que, a su juicio, Hernández representa una opción de centro que responde a las necesidades de Colombia. Incluso, aprovechó para revivir brevemente las discordias que tuvo su coalición, que a comienzos de la carrera por esta contienda tuvo acercamientos con el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“El partido cree que Rodolfo Hernández representa una opción de centro que hay que reconocer y que en la Coalición Centro Esperanza no supimos representar. Ese centro no cree en Gustavo Petro y tampoco en el continuismo”, afirmó Galán.

La Centro Esperanza dio libertad a los movimientos que la integran de definir a qué candidatos apoyar para la segunda vuelta, después de la caída electoral de Sergio Fajardo, quien fue cuarto en la contienda con 888.585 votos, poco más del 4% de los tarjetones totales que apenas le alcanzaron para superar el umbral.

El exgobernador de Antioquia ya había tenido acercamientos con Rodolfo Hernández, pues en medio de la carrera por la primera vuelta se habló de una posible alianza y tras el resultado de esa elección se reunieron para buscar un acuerdo programático que no cuajó.

Por ahora Fajardo no ha confirmado si respaldará a Hernández, a pesar de que no logró un pacto con este, pero sí ratificó que no apoyará a Gustavo Petro.

En todo caso, con el espaldarazo del Nuevo Liberalismo comienzan a aterrizar los sectores políticos de la Centro Esperanza en las filas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que creó el candidato en 2021 para su carrera por la Casa de Nariño.

Tras la declaración de Juan Manuel Galán el candidato presidencial dio un saludo de un par de minutos: “Veo con alegría que cada día se suman más y más colombianas a la voluntad de cambiar las necesidades que tiene el país. Por eso son cada vez más los votos que se suman a este discurso imparable”, consideró Rodolfo Hernández.

Empero, en el Nuevo Liberalismo queda un cabo suelto. Mábel Lara, quien fue su cabeza de lista al Senado, ya había hecho público su apoyo a Gustavo Petro en medio de las críticas que se suscitaron en la opinión pública por los comentarios que hizo Rodolfo Hernández acerca del papel de la mujer en el cuidado de la familia.