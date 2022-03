Polémica por elección de Miguel Polo Polo en curul Afro

El polémico influencer y político, no dudó en referirse al tema a través de sus redes sociales. "Neoburgueses mamertos blancos diciendo que yo (un negro) no represento a los negros. La hipocresía", comentó.

Miguel Polo Polo, habló ayer en W Radio sobre su postulación en la circunscripción afro. Durante la entrevista entregó algunas declaraciones que no fueron bien recibidas entre sus críticos. Uno de los periodistas le preguntó sobre lo que es ser afro en Colombia.

Ante esta polémica respuesta, periodista Paola Herrera le comentó al influencer que desconoce la historia. El representante electo se sintió ofendido y le respondió en la emisión en vivo que es una falta de respeto que ella, le diga a él, siendo negro, que no conoce la historia de su raza.

“Entonces por qué no se lanzó al Congreso como cualquier persona”, le preguntó Herrera. Polo Polo alterado respondió: “Porque me dio la gana de lanzarme por afro, porque soy negro y tengo el derecho para lanzarme o tu eres quien para decirme a mi a que me tengo que lanzar”.