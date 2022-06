Rodolfo Hernández anunció que volverá a Colombia mañana sábado

Hernández realizó un nuevo anuncio desde su cuenta de Twitter, afirmando que el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el Gobierno Nacional le están proporcionando seguridad para regresar al país.

"El ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes", escribió Hernández.

El ministro Palacios había reiterado que cualquier situación de amenaza de un candidato, el Gobierno se la tomaba muy enserio.

“Como lo hemos dicho siempre que recibimos información de alguna amenaza a uno de los candidatos presidenciales, como se hizo en su momento con el candidato Petro, como se hizo con el candidato Federico Gutiérrez, se tuvo en cuenta con la absoluta seriedad del Gobierno Nacional", expresó Palacios.

El candidato había anunciado este jueves desde Miami, Estados Unidos, donde se encuentra realizando una gira de su campaña política, que no solo están buscando afectarlo con falsos testimonios, sino que también estarían planificando atacarlo con un arma blanca. Incluso, según dijo, ya ha recibido precauciones de seguridad.

"Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. A lo último, póngale la firma, ya recibí las precauciones que estarían intentando matarme. Esa matada no es a plomo, será a cuchillo", indicó Hernández.

De hecho, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción reveló detalles sobre cómo estarían pensando atacarlo. "¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar. Soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas", precisó.

Tras revelar los detalles del plan que existe para matarlo, el Candidato también se pronunció a través de sus redes sociales e informó que no asistirá a más eventos públicos.

"Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.