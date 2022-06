Rodolfo Hernández se desmarca del uribismo y lanza 20 propuestas

Pese a que Rodolfo Hernández llamó al excandidato Federico Gutiérrez para que se sume a la recta final de su campaña, al mismo tiempo insistió en que no hará alianzas y empezó a desmarcarse del uribismo. En sus redes sociales publicó 20 propuestas que, según él, lo alejan de las ideas del Centro Democrático.

“No coman cuento. Aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo”, indicó el exalcalde de Bucaramanga en la noche de este lunes en su cuenta de Twitter. Dos días después de la primera vuelta presidencial, cuando Hernández sumó 5.953.209 votos, su campaña empieza a afinar su estrategia para la segunda vuelta.

Según el propio Hernández, hay 20 temas que él considera prioridad y que, por tanto, lo alejan del partido del expresidente Álvaro Uribe.

“Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia”, dice Hernández en su pronunciamiento que pretende alejarlo del expresidente Uribe.

Además de hablar de su lucha anticorrupción, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dijo que en un eventual gobierno suyo reanudará los diálogos con el Eln, restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, se opondrá al fracking y al glifosato. Añadió que bajará el IVA del 19 al 10%.

El candidato también aseguró que no utilizaría el Esmad en protestas y que apoyará el aborto hasta la semana 24, como lo determinó la Corte.

“Este es el resultado de un trabajo concienzudo, totalmente racional. Nosotros teníamos que generar emociones y esa emoción hoy se consolidó a favor de nosotros. La gente cree que mi candidatura tiene la capacidad de cumplir lo que promete: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo Hernández al explicar su estrategia a la periodista Patricia Janiot, del canal Univisión.

Su contrincante en la segunda vuelta, Gustavo Petro, aseguró que los comentarios de Hernández son las mismas propuestas que el Pacto Histórico tiene en su plan de gobierno.

“Muy bien que recojas las propuestas de mi programa, te hacían falta. Bueno debatirlas. La mejor política antineoliberal es bajar las tasas de crédito de los inmuebles, casas y apartamentos vendidos. Sin embargo, ya los jefes uribistas te hacen campaña”, indicó Gustavo Petro en su respuesta a Hernández.