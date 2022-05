Senador 'Jota Pe' Hernández le retira su apoyo electoral a Rodolfo Hernández

'Jota Pe' Hernández, el senador que el pasado 13 de marzo alcanzó 189.291 votos en la lista de la Centro Esperanza, había anunciado que su apoyo político en primera vuelta sería por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con quien coincidía, según él, con un discurso en contra de la corrupción.

Sin embargo, luego de que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción pasara a la segunda vuelta presidencial con Gustavo Petro y empezaran a los 'coqueteos' desde el uribismo con Hernández, el senador decidió retirarle su apoyo electoral.

"Su discurso anticorrupción ha logrado convencer a seis millones de colombianos. Pero indirectamente su campaña se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado", dijo el youtuber en un video publicado en sus redes sociales.

Justamente y con nombre propio, hizo referencia a la senadora María Fernanda Cabal, quien el mismo domingo luego del preconteo felicitó a Rodolfo Hernández por su triunfo electoral.

También mencionó a José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y a Óscar Iván Zuluaga, las bases del uribismo quienes se están sumando a la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

'Jota Pe' también cuestionó fuertemente que en las sedes políticas del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, ahora tengan publicidad a favor de Rodolfo Hernández.

"Me causa una profunda indignación. Yo no tengo pruebas de que Rodolfo esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándole ministerios, pero no por eso me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país", dijo el senador.

En su discurso, 'Jote Pe' le dijo al exalcalde de Bucaramanga que "los colombianos están 'mamados' de los clanes corruptos, de los mismos con los mismos, de las ratas de cuello blanco que ha combatido".