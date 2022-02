"Si llega un gobierno autoritario, el único freno de mano es el Congreso": David Luna

Es cabeza de lista, obteniendo así un puesto privilegiado en la plancha. Dice ser “el cambio en Cambio Radical”, basa sus propuestas desde el punto tecnológico e innovador, que ha sido su fuerte desde que estuvo al frente de la cartera de las TIC.

Durante sus recorridos por las principales ciudades de Colombia, Luna visitó Bucaramanga y conversó con Vanguardia sobre sus propuestas y el análisis político que hace del país.

¿Por qué después de 11 años vuelve al mundo electoral?

Lo hago por tres razones. Soy de los que cree que a la política hay que devolverle la dignidad, al ciudadano la confianza y al Congreso la respetabilidad. Y eso únicamente se logra si tenemos hojas de vida para analizar, propuestas para discutir. Además, porque estoy muy preocupado que el país y la sociedad están muy concentradas en la elección presidencial y se les olvidó que el Congreso es igual o más importante. Si llega un gobierno autoritario, el único freno de mano es el Congreso. Quise entrar a estas elecciones para animar el debate. También porque los más interesados en que la gente no vote son quienes compran votos. Hay que darle una 'cachetada' a la corrupción electoral y la mejor forma es con propuestas novedosas. Los temas de discusiones en el país siempre son los mismo. Yo vengo a proponer una agenda distinta, a hablar de innovación, de tecnología, de temas relacionados con empleo juvenil.

¿Cuándo habla de “gobiernos autoritarios” se refiere a un candidato en especial?

La polarización que Colombia está viviendo en los últimos años es la demostración de que la receta les funcionó. Insultarse, gritarse, pelearse lo que da es muchos likes y lo que da es muy pocas respuestas a los problemas. Entonces yo veo venir un debate presidencial muy fuerte en donde van a haber muy pocas propuestas con mucha pelea. Eso puede terminar con un gobierno autoritario de derecha, de izquierda o de centro. Es increíble que ningún candidato hable de tecnología, de emprendimiento, entonces esos son los temas que vamos a poner sobre el tapete.

¿Cómo obtuvo el aval dentro de Cambio Radical, y la cabeza de la lista?

Porque yo represento el cambio dentro de Cambio Radical. Yo estoy convencido que el partido tiene problemas muy difíciles, pero tiene que reconectar con la opinión pública, tiene que reconectar con una nueva agenda, con una modernización del partido y para lograrlo no solamente necesita caras frescas, sino pensamientos diferentes. Además, para nadie es un secreto que en la anterior campaña presidencial me la jugué por la candidatura de Germán Vargas Lleras. También el equipo político que tenemos en Bogotá milita en Cambio Radical desde 2014. Entonces, hay una historia y yo creo que lo que hubo fue una apuesta de modernizar el partido.

Las declaraciones que usted dio en un medio de comunicación, sobre su deseo de que Vargas Lleras fuera candidato presidencial, ¿Ocasionaron algún ‘terremoto’ dentro del partido?

Yo hablé con el deseo. Yo creo que Germán Vargas Lleras es el tipo mejor preparado para gobernar el país, creo que sería un gran presidente. Hubiese querido que él se lanzara, pero con el trino que publicó creo que se cerró la puerta. El partido tomará decisiones el 13 de marzo sobre quién será el candidato presidencial y yo voy a acompañar ese proceso. Me parece que es muy importante que en la política colombiana se escuchen voces distintas y yo represento el cambio.

Sobre la reunión de Vargas Lleras con Alejandro Char, ¿Qué opina?

No conozco los detalles de si hubo reunión con él o con otros. Lo único cierto es que el partido emitió un comunicado en donde dijo que no tomaremos decisión como partido sino después de la consulta. Lo importante para las elecciones es el Congreso que lo estamos perdiendo de vista.

Cambio Radical ha tenido grandes cuestionamientos. Richard Aguilar es investigado por presunta corrupción. Aida Merlano ha señalado a algunos miembros del partido de compra de votos. ¿Cree que esos cuestionamientos le generan un golpe a la colectividad en estas elecciones?

Por supuesto que el partido tiene problemas y claro que esos golpes le hacen daño. Yo no creo que por esa razón el partido se tenga que acabar. Este debe reformarse desde adentro. Debe buscar nuevos liderazgos y proponer nuevas alternativas. Por ejemplo, el Senado debe ser departamental y no nacional para lograr que más de 10 departamentos que no tienen senadores los puedan llegar a tener. Además, para poder acabar con la corrupción electoral.

¿Cómo sería esa propuesta del Senado departamental?

Voy a presentar un acto legislativo los primeros días de junio, si soy elegido, en el cual se proponga reformar la Constitución Política del país para tres cosas. La primera, para que las campañas sean financiadas en su totalidad por el Estado, la segunda, para acabar con el voto preferente y la tercera para que el Senado sea departamental. Cada región debe tener un número de senadores garantizados para que la ciudadanía sepa quién es su senador, le exija cuentas y para que tenga la capacidad de tener contacto con él.

¿Cuál es su postura frente a las plataformas de transporte?

Las plataformas son legales y están amparadas por la ley, la cual dice que todo lo que transite por la red de internet es legal, salvo que el Congreso lo prohíba o lo reglamente. Y el Congreso solo ha reglamentado dos cosas: los juegos de suerte y azar y ha prohibió la actividad pornográfica para menores de edad. Eso está claramente establecido. Es decir, policía, alcalde o gobernador que pretenda sancionar a un conductor de plataforma, está prevaricando, eso es un delito gravísimo. ¿Qué si se necesita ley para ponerles impuestos? pues claro que sí porque ellas no están pagando los suficientes impuestos. Pero también está el derecho del ciudadano, que debe escoger en qué se quiere mover, si en un taxi, en un bus o en una plataforma. El problema de Colombia es que pensamos que todo se tiene que reglamentar con ley. No. El mercado tiene que entrar a regular muchas cosas porque la tecnología va mucho más rápido que la legislación.

Como exministro de las TIC, ¿Qué propuestas en materia de tecnología tiene para Colombia?

La corrupción no le tiene miedo a la Fiscalía. Le tiene miedo a la tecnología, porque es la única capaz de que la información se modifique en la ejecución de un contrato, en un anticipo, en una póliza. Si tecnológicamente hubiéramos blindado al Estado serían menos los casos de corrupción. Pero también, en segundo lugar, de cada 10 jóvenes que se gradúan de colegio público, solamente cuatro o cinco tienen la capacidad de entrar a la universidad pública, porque no hay infraestructura. Si utilizamos tecnología podríamos abrirles espacios para primero, segundo y tercer semestre y permitirles comenzar la vida profesional.