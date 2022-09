¿En qué va el caso de niña arrollada por joven tras megaconcierto de la Feria Bonita?

“La niña tuvo una cirugía y me duele mucho verla así. Su piernita está con tornillos, ya el Soat llegó al tope de su cobertura por lo que la niña ya está en la casa, ahora estoy en los trámites para que la EPS la siga atendiendo. Me duele que el señor Alcalde diga cosas que nunca ha hecho, comunica que nos está haciendo seguimiento pero nunca se ha comunicado conmigo, tampoco asistió a la clínica. Yo quiero que este caso no quede impune, que se haga justicia”, dijo la madre de la menor, en un conmovedor relato que hizo ante la plenaria del Concejo.

En libertad y sin responder

La mamá de la menor atropallada denunció que las autoridades no le practicaron las pruebas de alcoholemia a Larrotta Castillo sino 36 horas después del siniestro y cuestionó que el causante del accidente, quien se desempeña como coordinador de comunicaciones del Instituto de Cultura, continúe en libertad.

“El señor no se dejó hacer la prueba de alcoholemia sino hasta el otro día del accidente, en la noche, después de la audiencia. Él está libre, no se ha comunicado conmigo, no sé nada de ese señor. Soy madre soltera con tres hijos y no he podido salir a trabajar por los trámites de la niña. Gracias a Dios he tenido ayuda de la gente para sobrevivir”, agregó la señora Bautista.

