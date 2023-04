En vilo reactivación del peaje de Rionegro, ¿qué pasará con el Convenio 1113 y sus obras?

Peaje con obras

Para Juan Alfonso Latorre, director del Invías, aunque es prioritaria la reactivación del cobro del peaje de Rionegro, la puesta en marcha de la caseta no se puede realizar sino hasta que se avance en una reingeniería de todo el convenio 1113, conocido también como Vías de La Cigarra.

“Ese peaje no está funcionando y hay que restablecerlo, pero cuando haya obra, cuando se tengan resultados. Hay que restablecerlo cuando la gente diga que sí están haciendo algo, sí se concretó un proyecto y ese proyecto se le presente a la comunidad, se socialice, se firmen unos compromisos”, dijo Latorre al participar esta semana en la Asamblea General de Prosantander.

Según el funcionario, la responsabilidad de que el peaje no esté en funcionamiento no es de la comunidad que lo vandalizó, sino de la falta de planeación por parte del concesionario que operaba el convenio.

“Ha sido la falta de planeación. Lo que uno encuentra es que esto se viene invirtiendo de manera dispersa y acá hay un gran potencial. Hay dos peajes uno que no está en operación y no por culpa de los ciudadanos que lo interrumpieron sino por la falta de liderazgo de la entidad y del mismo Invías de manejar las cosas y estructurar proyectos que sean rentables y benéficos para la gente. La culpa no está en los ciudadanos que reclaman, que están pagando y reclaman mejores vías y reclaman mejoramiento de sus carreteras”, agregó el director de Invías.