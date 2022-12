“Es mejor no hacer un cese al fuego bilateral con el Eln”: Benedetti

La primera fase del quinto intento de hacer la paz con el ELN terminó sin un acuerdo explícito para cesar las hostilidades y con la noticia de que el segundo ciclo se hará en enero en México. Por eso, ante la falta de un resultado más certero, El Colombiano habló con el embajador de Colombia Venezuela, Armando Benedetti, para entender lo que pasó en este mes largo de conversaciones y por qué el régimen de Nicolás Maduro y las buenas intenciones de Joe Biden son claves.

Lea aquí: Eln anuncia cese al fuego unilateral a partir del 24 de diciembre hasta el 2 de enero

De entrada, el diplomático advirtió que lo mejor es que no se haya dado un cese bilateral del fuego –como en su momento lo planteó en privado el Gobierno de Gustavo Petro para darle celeridad a las negociaciones–, ya que, aseguró, cualquier error que ponga en riesgo ese pacto terminaría afectando todo el proceso de paz.

Tras este primer ciclo de negociación, ¿será que ahora sí habrá paz con el ELN en este quinto intento?

“La primera parte ha sido un gran triunfo del Gobierno, del ELN y los comisionados. Esto augura que, para la segunda etapa, que va a ser en México, las cosas salgan mejor”.

¿Le extrañó que no se tuviera en cuenta el cese bilateral al fuego por esta época de diciembre?

“Yo creo que es mejor no hacer el cese al fuego bilateral porque sino, alguna de las partes comete un error y nos pasamos todo el proceso de paz verificando si hubo o no hubo un rompimiento al cese al fuego”.

Pero hay temor en las comunidades por los enfrentamientos, la gente sigue muriendo. Hay desplazamientos, confinamientos...

“Recuerde que cuando se hizo el cese al fuego con las Farc nunca se hizo de una forma bilateral. Recuerde, además, que en ese proceso, cuando se estaba en las primeras negociaciones, dieron de baja a “Cano” y el proceso siguió. Entonces, lo importante aquí es que después la derecha, o la misma izquierda, no le dispare al proceso de paz para frenarlo.

¿Y el temor de la gente en las regiones?

“Nuestro país es muy conflictivo y cualquier error, cualquier encontrón, aunque sea sin intención, puede acabar con el proceso. Por eso, me gusta que no haya cese al fuego bilateral. Y me gusta porque con el proceso de las Farc fue exitoso y no se acudió a esa figura”.

¿Usted es partidario de que se realicen todos los diálogos en medio de la confrontación?

“Así pasó con las Farc y así creo que debe seguir siendo”.

¿Por qué Venezuela terminó siendo clave en este quinto intento de negociación de paz con el ELN?

“La participación de Venezuela es fundamental. Primero, porque el ELN es una guerrilla que está en Venezuela y en la frontera. Era ineludible que Venezuela fuera garante. El presidente (Nicolás) Maduro facilitó los diálogos”.

¿Ha hablado con alguien de los Estados Unidos sobre su participación en las conversaciones?

“Yo lo que creo es que Estados Unidos debe estar y hay que buscar que estén. Sin ellos no se puede hacer nada. Entonces, yo creería que es mejor que estén”.

¿Por qué lo dice?

“Porque ellos tienen buena parte de lo que se necesita. Un ejemplo es que para quitar las persecuciones judiciales a los que negocien del ELN, por todo lo que conlleva sostener una guerrilla y el narcotráfico, es indispensable que estén. Todo tiene que pasar de la mano de ellos”.

Lea más: Voceros de paz: ¿la “papa caliente” que se le estalló al Gobierno Nacional?