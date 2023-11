“Es una vergüenza”: representante Cristian Avendaño estalló contra el gobierno por ‘mico’ en la reforma a la salud

Durante la más reciente sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se debate el trámite de la reforma a la salud, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño advirtió nuevos ‘micos’ en el artículo de la reforma legislativa.

Según denunció Avendaño, el gobierno Petro en acuerdo con el partido Liberal y de la U, aprobaron el artículo 42 mediante el cual se permite que los mandatarios regionales y locales puedan designar directores de las instituciones públicas de salud, eliminando los concursos de méritos, presuntamente para ‘cumplir acuerdos’.

“En el artículo 47 no quisieron avalar una proposición que lo que pretendía era que hubiese un proceso de transparencia en la etapa contractual y precontractual en el suministro, eso era lo que pretendía, pero esa sí no la avalaron, sobre eso sí no hubo ningún acuerdo, pero en el artículo 42 cuando tiene que apoyar la politiquería para que lleguen y pongan directamente el director de las instituciones de salud del Estado. Ese es un adobe rasero muy complicado”, señaló Avendaño.