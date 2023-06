Escándalo Benedetti: Los tres congresistas que investigarán la campaña del presidente Petro

Luego de que ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se radicaran al menos tres denuncias en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en esta célula investigativa ya se asignaron los tres congresistas que se encargarán del proceso.

Se trata de Alirio Uribe (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U), los tres muy cercanos a la bancada de gobierno y al mismo jefe de Estado.

Uribe es abogado, defensor de derechos humanos y fue la cabeza de lista del Pacto Histórico en Bogotá, avalado por el Polo Democrático. También ha sido uno de los alfiles más cercanos al jefe de Estado en la Cámara de Representantes.

Arizabaleta es la exesposa del exsenador Roy Barreras y, pese a que ya no tienen ningún tipo de relación e incluso renunció al renacido Partido Fuerza de la Paz, sí es muy cercana al presidente Petro. Es abogada y exprocuradora de Restitución de Tierras y exfiscal del Tribunal Cali.

Por último, Carrillo es representante a la Cámara por Norte de Santander y milita en el Partido de la U y también ha sido defensor de las reformas que actualmente tramita el Gobierno Nacional en el Legislativo. Por último, la Corte Suprema de Justicia lo acusó por presuntamente haber ordenado de forma irregular el pago de $258 millones cuando era secretario de Infraestructura de su departamento.

Fuentes consultadas por Vanguardia dentro del Congreso de la República, afirmaron que tanto Uribe como Arizabaleta serán recusados debido a sus cercanías con el jefe de Estado. Es decir, habría conflicto de intereses.

Escándalo en Palacio

Una serie de audios revelados por la Revista Semana, vuelve a poner en 'jaque' al Gobierno Nacional. En ellos se escucha al hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, referirse al presidente Gustavo Petro, a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y otros funcionarios de la Casa de Nariño, con quienes rompió relaciones tras el escándalo de la prueba del polígrafo a Meralbys Meza.

En el material auditivo se le escucha al excongresista reclamarle a la entonces jefa de Gabinete por hacerlo esperar durante al menos dos horas, para atenderlo en la Casa de Nariño previamente a una reunión con el mismo presidente Gustavo Petro.

En los audios, el exdiplomático, a quien Estados Unidos incluso le canceló la visa en medio del polémico escándalo del uso del polígrafo a la niñera del hijo de Laura Sarabia, afirmó que fue una pieza clave durante la campaña de 2022 para que el Pacto Histórico llegara a la Casa de Nariño.

Dijo, entre otras cosas, que en la Costa consiguió hasta $15 mil millones para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia, en uno de los audios publicados por Semana.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.