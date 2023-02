Escandalosas denuncias: Así habrían sido presionados alcaldes para voltear su voto en la Cdmb

Las amenazas de Anaya

“Viendo que yo no le di respuesta, se fue levantando de la mesa y me dijo que no me iba a insistir más y le dijo a Deker que como ya no había respuesta, entonces “toca metérsela con toda y listo”, puntualiza el relato del alcalde de Vetas, dejando en evidencia que teme por las repercusiones en contra de su vida y de las consecuencias legales por parte de Fredy Anaya.

Finalmente como el mandatario local no accedió a sus pretensiones, Anaya Martínez se levantó de la mesa, no sin antes darle la orden a Deker Plata de “metérsela” a Bautista.

“En un momento que tal vez se cansó de insistir, me dijo que yo tenía unas situaciones y unos temas que la Contraloría había hallado y que llevaba mucho tiempo esperando por lo cual si no le daba respuesta ese día, no podía esperar más y les iba tocar actuar. Se dirigió a Deker y le preguntó que cuánto tiempo llevaba dándole espera a ese tema y el señor Deker respondió que mucho tiempo, que ya se debía avanzar”, agrega Bautista en su testimonio.

“En un momento me dijo que si este año le iba ayudar con el voto para objetivos en la Cdmb, para lo cual yo le dije que esos temas eran para analizarlos muy bien y que se debía tener tiempo para estudiarlos, me insistía en que si realmente quería ayudarlo, que con él no perdía nada, que yo tenía muchas garantías, que le dijera que quería y de una vez hacíamos una alianza. Que todo el que hacía alianzas con él le iba bien, el señor Deker me decía que eso era cierto y que no tenía garantías que haciendo alianzas con él”, dice en el documento notariado.

Las presiones de Aguilar

Por su parte, Ana Coronado, alcaldesa de Suratá denunció que su suspensión está directamente relacionada con la elección de los alcaldes del Consejo Directivo de la Cdmb que se llevará a cabo mañana.

Según la funcionaria, el gobernador Aguilar la estuvo buscando insistentemente para que se reunieran en su despacho los días martes y miércoles, pasados, pero como no accedió al encuentro, inmediatamente fue suspendida de su cargo.

“A mí me llamaron el lunes, a las 3 o 4 de la tarde, diciéndome que el señor Gobernador me necesitaba en la noche. Para que me reuniera con él en el despacho. Yo le dije al Gobernador que tenía que revisar mi agenda porque ya tenía una agenda asignada. Después, me volvieron a escribir que la reunión se posponía para las 4:00 de la tarde del martes, a lo que yo no pude asistir porque tenía visitas a unas veredas. Posteriormente la asistente del Gobernador me dijo que se cancelaba la agenda. Curiosamente al día siguiente, el miércoles en la noche me llega el correo de la Contraloría notificando mi suspensión”, advirtió Coronado.

Según la mandataria local, bajo el amparo de la “verdad sabida buena fe guardada”, la Contraloría la suspendió de manera exprés de su cargo sin ni siquiera manifestarle las razones o el caso por el cual está siendo investigada.

“Cómo no accedí a las pretensiones del Gobernador me suspendieron de manera irregular, abusando del poder y vulnerando todos mis derechos. Me sacan del juego vetando del voto que me corresponde como alcaldesa para elegir a los representantes del Consejo Directivo de la Cdmb”, agregó la alcaldesa de Suratá.

Coronado interpuso una acción de tutela solicitando la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue suspendida de su cargo como alcaldesa de Suratá y solicitó la intervención funcional de la Contraloría General de la República y la auditoría para que sean garantes de la imparcialidad en sus procesos.

La oficina de prensa de la Gobernación informó a Vanguardia que el mandatario no se referiría a los señalamientos elevados por la alcaldesa de Suratá en su contra.

