"Esperemos que Diego Cadena no vaya a emprender la fuga": Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda, víctima principal en el proceso que se sigue en contra del abogado Diego Cadena por presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, reaccionó a la decisión que dejó en libertad al jurista y señaló que acata el fallo y espera que este no vaya a emprender la fuga.

“La libertad que se decreta al señor Diego Cadena por parte de un juez no obedece de ninguna manera a una absolución judicial. Ese proceso de juicio continúa. De nuestra parte acatamos esa decisión y esperamos que el acusado no vaya a emprender la fuga como ha ocurrido en otras oportunidades cuando se trata de personas cercanas al ex senador Álvaro Uribe”, dijo el senador Cepeda por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Diego Cadena fue dejado en libertad este miércoles por la juez 36 de Control de Garantías que indicó que han pasado más de 240 días desde la radicación del escrito de acusación, sin que se haya iniciado la audiencia de juicio oral.

El despacho explicó que desde la presentación del documento han transcurrido 386 días a los cuales debe restarse el tiempo de las demoras provocadas por maniobras dilatorias de la defensa de Cadena. Ese lapso son 126 días.

“Entre el 9 de febrero de 2021, primera sesión de preparatoria y el 15 de junio tercera sesión se observa actuación dilatoria por parte de la defensa, por lo que se procederá a realizar un descuento de 126 días. Pero desde la tercera sesión (15 de junio) no hay término que descontar (...) arrojando un término de 257 días el cual supera en 17 días los 240 decretados por la ley ”, dijo la juez 36.