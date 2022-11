$!Departamento de Santander habría llegado al límite del cupo de deuda pública

Desde la Asamblea de Santander se prendieron las alarmas por el aumento de la deuda pública por parte de la administración departamental, que a corte de septiembre del 2022 supera los $293.299 millones.

Según el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra, con el nuevo crédito aprobado por la duma a la administración de Mauricio Aguilar, por $150 mil millones, destinados a inversión, el departamento habría llegado al techo de su cupo de deuda pública, lo que le impediría solicitar nuevos empréstitos, al menos en la próxima década.

“En el 2021 en la Asamblea aprobaron un crédito por $150 mil millones para contratación en la administración Aguilar. Ese crédito endeudó a la administración hasta el 2036, pero este no es el único empréstito que tiene el Departamento, Didier Tavera, Richard Aguilar y Horacio Serpa ya lo habían endeudado. Es decir, en los próximos cuatro años, un proyecto prioritario no se podrá apalancar vía crédito porque ya no hay cupo”, advirtió el corporado.

Así mismo, Ferley Sierra cuestionó el destino de los empréstitos adquiridos por la administración departamental.

“Lo más grave es que el crédito que sacaron no fue para invertir sino para gastar en obras innecesarias como tumbar el parque de Girón y volverlo a construir o construir otro colegio en Suaita donde ya existe un colegio de excelente calidad, y obviamente para mantener la burocracia”, agregó el diputado de la oposición.

Por su parte, la diputada Claudia Ramírez, ponente del proyecto de ordenanza del presupuesto de la Gobernación para el 2023, aseguró que si bien el Departamento está al borde de su cupo de endeudamiento máximo, los recursos gestionados por la administración departamental ayudan a balancear las finanzas del ente regional.

“Para el próximo año no se aumentó la deuda porque era un empréstito que ya había sido aprobado el año pasado. Sin embargo, hay que reconocer que la administración departamental ha logrado hacer una gestión muy importante a través del Pacto Funcional que le ha permitido al departamento acceder a $1,2 billones de pesos para apalancar obras prioritarias”, explicó Ramírez.