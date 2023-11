Esta es la nueva fecha de debate sobre la reforma a la salud

No es la primera vez que surgen problemas, por ejemplo, la semana pasado no se pudo adelantar el debate porque congresistas del Verde se retiraron y no fue posible tener el quórum mínimo para iniciar.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se fue lanza en ristre contra aquellos que se oponen al proyecto, pero tienen cuotas burocráticas en el Gobierno. “O uno es de oposición o es de Gobierno, pero quienes se dicen independientes lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno, en fin”, manifestó.

Aunque no dio nombres sí fue claro que la crítica iba también dirigida a la Alianza Verde, que forma parte de la coalición de Gobierno.

“Uno no puede tener representación en el Gobierno, a través del SENA, en institutos como el Icetex y hacer oposición. Este presidente es muy generoso porque les permite a los que están disfrutando del Gobierno hacer oposición, cuando esas posiciones en el alto Gobierno se las hemos negado a nuestros propios militantes”, manifestó Jaramillo.

Lea: Empresarios, gobernantes y congresistas arman bloque por el progreso de Santander

Esto desató la molestia entre los miembros de la Alianza Verde, tanto así que algunos piden declararse en oposición y los presidentes del partido firmaron una carta en la que aseguraron que el Ministro se equivoca “si cree que la participación en el gobierno es una moneda de cambio por votos en el Congreso”.

Esta información fue tomada de El Universal