Aunque también son de centro, Lara afirmó que los Liberales Socialdemócratas no tiene contemplado integrar la Coalición de la Esperanza.

Así mismo, Lara Restrepo reconoció que aún no define si será candidato presidencial en el 2022, aunque reconoció que no continuará en el Congreso de la República, donde estuvo dos períodos, uno como Representante y otro como Senador.

En diálogo con Vanguardia Rodrigo, Lara aseguró que la polarización política que se vive en el país desde hace varios años y que se ha ahondado por cuenta del paro nacional, no existe y es solo una estrategia con fines electorales por parte del uribismo y el petrismo.

¿Cuál es el norte del movimiento Liberal Socialdemócrata?

El país está atravesando la peor crisis desde la guerra de los mil días, pues no puede resignarse a que las dos únicas alternativas políticas del país sean dos extremos ideológicos: la extrema marxista de Petro y la derecha populista y ‘promegarricos’ de este Gobierno. Hay que reconstituir un movimiento de esencia liberal, depurado de los vicios de la vieja política, renovador y con una bandera reformista de tipo social demócrata, que no le tenga miedo, como lo tiene la izquierda, a una política de seguridad firme y de lucha con los narcotraficantes y criminales de cualquier tipo. Tenemos que reconstruir un proyecto político que incluya a la clase media, represente todas sus políticas de manera genuina y que le ofrezca una alternativa distinta a la izquierda marxista y la derecha populista de este gobierno que solo sabe gobernar para los tres, cuatro megáricos de este país, usando el miedo y asustando a la gente permanentemente con el tema de castrochavismo.

¿Cree usted que el paro ahondó la radicalización política en el país?

Esta es una polarización o radicalización artificial producida por la estrategia política y este Gobierno y su partido, así como la izquierda de Petro. Ellos hacen política dividiendo a los colombianos, confrontando a la Nación contra sí misma y una Nación dividida contra sí misma, es como una familia que se confronta entre ella misma, no prospera. Esa ingratitud del Centro Democrático y del petrismo es antipatriótica, porque es contrario al sentir patriótico y dividir a la Nación con fines meramente electorales.

¿Será candidato presidencial en el 2022?

No es hora de candidaturas. Yo ya decidí que no volveré al Congreso de la República, el Congreso es una etapa en una carrera política. Estoy enfocado por ahora en sacar adelante los proyectos de Ley que son importantes para la clase media, para los sectores populares del país, el alivio a los deudores del Icetex, como podemos aplicar esta Ley que aprobamos en el pasado. Cómo le ayudamos a las microempresas y micronegocios para generar empleo, con la inclusión de las pequeñas y microempresas en el Paef, esa es la prioridad mía en este momento. Otra de nuestra prioridad será construir este proyecto político de principio liberal y socialdemócrata, ojalá, reconstruyendo la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, que en el pasado representó la innovación, del sentir de la filosofía liberal combinado con una gran política de tipo socialdemócrata, es decir, que inserte el principio de solidaridad en todas las políticas de Estado y eso haga que por ejemplo, los impuestos ya no se los regalen a los megáricos y se los cobren a la clase media, como hace este Gobierno, sino por el contrario, que sea progresivo respecto a lo que cada uno tiene.