Esta semana será definitiva para las reformas a la salud, pensional y laboral del Gobierno Petro, ¿qué les espera?

La primer gran puja es con la reforma a la salud, la misma está en la plenaria de la Cámara en donde está este martes para empezar a debatir su articulado, eso luego de que se supere la etapa de los impedimentos los cuales se llevaron dos sesiones la semana anterior.

Si es aprobada, la reforma a la salud alcanzaría ya dos de los cuatro debates que tiene que cumplir para ser ley. Su paso en el Senado se podría iniciar en sesiones extras, sin embargo la citación a las mismas no lo ha definido el gobierno nacional.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está convencido que las reformas, empezando por la de salud sí tendrá las mayorías, incluso asegura que esa nueva composición de la coalición ya se vio con la elección de Alexander López. “...esas nuevas mayorías con una prueba ácida nombraron a un presidente del Senado, a pesar del retiro de unos partidos muy importantes logramos conseguir los 55 votos, 55 votos que yo estoy seguro en los próximos días crecerán y yo creo que cerramos legislatura con unas mayorías consolidadas. Claro ya tendremos muy claro quiénes nos acompañan y quiénes no. Hay un elemento muy importante de consolidación de estas de estas mayorías, veo a un gobierno que vamos a tener unas mayorías de verdad, verdad, no mayorías prestadas, no mayorías negociadas en cada proyecto, en cada votación”.

Velasco igualmente es muy optimista con la reforma pensional, la cual en su criterio podría alcanzar a ser votada casi en su totalidad este martes en la Comisión VII del Senado. La semana pasada en esa instancia ya logró que se aprobara el informe de ponencia, además que hay un acuerdo entre la mayoría de los partidos sobre los artículos que no tienen oposición.

Sin embargo la expectativa es por saber si los senadores de los partidos Conservador y de la U se mantienen al margen como también que los dos senadores del Centro Democrático se mantienen o no en la comisión, lo cual le ayudaría a dar quórum al proyecto.

Al respecto los senadores Alirio Barrera y Honorio Henríquez, negaron que hayan entrada el jueves pasado para hacer quórum y permitir que el debate tuviera lugar. En un comunicado el partido precisó que “la presencia de nuestros senadores en la Comisión Séptima fue fundamental para sustentar por qué no firmaron la ponencia positiva al proyecto de Reforma Pensional y dejar en claro los 17 artículos que les generan gran preocupación y en los que no hay acuerdo”.

La reforma laboral, la tercera de mayor interés del gobierno, no aparece programada para la sesión de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, pese a que la semana anterior se había anunciado que se tramitaría.

No aparecen tampoco en la agenda de los próximos días los proyectos de ley de humanización carcelaria que tiene mensaje de urgencia para ser discutido por las Comisiones Primeras en conjunto, lo mismo que el proyecto de ley de sometimiento de los grupos ilegales.