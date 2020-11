“A mí me preocupa que en esta sesión de esta plenaria nombraron un establecimiento Cebus, el cual de por sí en nuestra base de datos no está incluido. Ya estuve revisando el censo de este tipo de establecimientos de acondicionamiento o desposte de carne y no es un establecimiento vigilado por el Invima. Sería bueno por parte de la entidad territorial de salud verificar si ha sido inspeccionado y tiene concepto sanitario vigente y poder determinar la actividad industrial de este establecimiento”, señaló en su intervención Omar Acuña, coordinador del Invima en Santander.

Según el funcionario, al no estar bajo la supervisión del Invima, la entidad no puede garantizar que es un establecimiento que se abastezca de carne procedente de plantas de beneficios autorizadas o que cumpla con las condiciones sanitarias en las cuales se estén realizando la manipulación de la carne.

Por su parte, Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, señaló que todos los establecimientos que operan con el PAE municipal deben cumplir con los requisitos de saneamiento.

“Hay que revisar en la base de datos de la Secretaría para verificar la información sobre ese establecimiento. Pero todas las empresas que participan en los procesos de licitación del municipio deben estar inscritas y tener su registro sanitario para poder participar y para operar”, señaló el Secretario de Salud municipal.