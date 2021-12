Esto es lo que debe saber sobre las elecciones de Consejos de Juventud

Estos Consejos se establecieron mediante la Ley 1622 de 2013 también conocida como Estatuto de Ciudadanía Juvenil y pese a que la norma fue modificada en 2018, la escogencia de los consejeros no se había hecho.

El registrador nacional, Alexander Vega, destacó la importancia de esta jornada democrática en la que podrán participar jóvenes entre los 14 y 28 años, para elegir a sus consejeros, quienes los representarán ante las instancias encargadas de tomar las decisiones sobre las políticas públicas que involucran a este sector.

En esa medida, desde la entidad les hicieron una invitación para que el domingo salgan a ejercer su derecho y aprovechen esta oportunidad que les brinda la democracia y así tener voz e incidencia en los espacios de decisión.

Para conocer un poco más de qué se trata esta elección, a continuación, La Opinión responde algunas de las inquietudes más frecuentes que han surgido sobre este proceso.

¿Qué son los Consejos Municipales de Juventud?

Son una instancia o mecanismo de participación juvenil de carácter autónomo, creado con el fin de facilitar la concertación, vigilancia y control de la gestión pública por parte de este sector de la población, en lo que tiene que ver con las agendas territoriales de las juventudes.

¿Cuáles son sus funciones?

-Concertar la inclusión de las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas.

-Ejercer veeduría y control sobre la gestión pública.

-Participar en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población joven en las respectivas entidades territoriales

- Interactuar con las instancias o entidades públicas que desarrollen procesos con el sector, y coordinar con ellas acciones conjuntas.

-Fomentar la creación de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes, y movimientos juveniles, entre otras.

¿Quiénes los conforman?

Jóvenes entre los 14 y los 28 años elegidos popularmente de listas independientes, de procesos y prácticas organizativas formalmente constituidos, y de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente.

Por ser elegidos popularmente, ¿sus integrantes adquieren la calidad de servidores públicos?

No. Los Consejos Municipales y Locales de Juventud no son una corporación de elección popular, pues sus consejeros no gobiernan ni ejercen poder político en sus municipios. Tampoco reciben honorarios por su función.

¿Cuál es el período de un consejero de juventud?

Será de cuatro años, a partir de su posesión, que está prevista para abril de 2022.

¿Dónde se eligen estos Consejos?

En 1.097 municipios del país.

¿Quiénes pueden votar en esta elección?

Los jóvenes entre los 14 y los 28 años que se encuentren inscritos en el Censo Electoral y los que hayan inscrito previamente su documento de identidad ante la Registraduría.

¿Cómo saber cuál es el puesto de votación asignado?

Debe ingresar a la página web de la Registraduría, ubicar la opción ‘Consultar mi puesto de votación’ y digitar el número del documento de identidad y así se visualizará el lugar en el que podrá ejercer su derecho.

¿Qué documento de identidad se debe presentar para votar?

-Los jóvenes que tengan entre 14 y 17 años podrán ejercer su derecho al voto con la tarjeta de identidad.

-Quienes tengan entre 18 y 28 años podrán hacerlo con la cédula de ciudadanía, en cualquiera de sus versiones.

-Los jóvenes que hayan solicitado la cédula por primera vez pueden presentar la contraseña del documento.

-Los jóvenes que cumplan los 18 años el mismo día de la elección podrán votar con la tarjeta de identidad.

¿Cómo se distribuyen las curules?

Las curules se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora, así:

30% para los postulados por procesos y prácticas organizativas.

30% para jóvenes de partidos o movimientos políticos.

40% listas de jóvenes independientes.

¿Cómo se debe marcar la tarjeta electoral?

La tarjeta electoral que recibirán los votantes está dividida en tres bloques, denominados sectores, que son los que están participando en la elección. Como las listas son únicas y cerradas, el elector solo debe marcar el logo de la opción de su preferencia en cualquiera de los tres sectores. Si lo hace sobre más de una casilla, el voto será anulado.