Estos son los tres precandidatos que recogen firmas para la Gobernación de Santander

Busca 150 mil firmas

De General a candidato

‘Aquí Nace Santander’

En febrero de 2023 fue inscrito ante las autoridades el grupo significativo ‘Aquí Nace Santander’, (el último registrado ante la fecha), que busca recolectar las rúbricas necesarias que acrediten la candidatura del ingeniero, Ernesto Barajas Cordero, a la Gobernación de Santander en las elecciones del mes de octubre.

“Invito a los 86 municipios de Santander y al Distrito Especial para que me acompañen en la recolección de firmas para allegar a la candidatura de la Gobernación de Santander. Confío en los santanderanos para que me acompañen con sus firmas y me apoyen porque conozco todos los municipios de Santander y conozco todas las necesidades y quiero suplir esas necesidades con el dinero que los ciudadanos aportan en los impuestos y poderles dar, el progreso, la educación, el bienestar y la seguridad”, señaló Barajas Cordero.

Según la norma electoral, los grupos significativos deberán recoger 50 mil para validar la candidatura de su precandidato a la Gobernación de Santander. Los comités promotores que deseen inscribirse tienen hasta el próximo 29 de junio, (un mes antes del cierre de inscripciones), para su respectivo registro ante la Registraduría.