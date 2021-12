"Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y ataques", Santos responde a denuncia de Uribe

"El país entero está hasta la coronilla e indignado por las peleas entre los expresidentes y en particular Uribe vs Santos. Seguir peleando con usted no me interesa", son apartes de la carta que Juan Manuel Santos escribió al también exmandatario Álvaro Uribe.