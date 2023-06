“Estoy mamada” y “no me manotees”: acalorado debate en la bancada de los verdes por reforma a la salud

Tras su accidentado paso por la Comisión Séptima de la Cámara, este jueves la controvertida reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro llegó a la plenaria de la corporación, donde enfrentará un debate decisivo. Justamente, como abrebocas de la discusión, se vivió un acalorado debate entre integrantes de la Alianza Verde, colectividad que, aunque está declarada de gobierno, sigue dividida alrededor de apoyar o rechazar el proyecto.

El origen de la disputa fue la radicación de una proposición de archivo por parte de representantes como Katherine Miranda, Catherine Juvinao o Cristian Danilo Avendaño (todos de los verdes), así como por Daniel Carvalho (Alianza Verde – Centro Esperanza), Jennifer Pedraza (Dignidad) o Julia Miranda (Nuevo Liberalismo).

Que la proposición contara con el visto bueno y respaldo de congresistas verdes generó molestia en la representante Martha Alfonso, de los verdes y nada menos que la ponente del proyecto.

Fue tal el descontento que la propia congresista, previo a la discusión y tras conocer la proposición, fue a encarar a sus copartidarios en plenaria. En videos que circulan en redes sociales, se ve cómo Alfonso llega hasta las curules de Juvinao y Miranda para reclamarles por su idea de hundir la iniciativa.

“Estoy mamada, mamada, mamada”, dice Alfonso en medio de un acalorado rifirrafe con Juvinao, mientras que el representante Avendaño se limita a decir “demos el debate”.

En otro apartado de la discusión se observa cómo Juvinao le contesta a la congresista y le pide que no la manotee: “Martha, primero no me manotees. Cálmate”, mientras que una mujer trata de apartar a Alfonso de la discusión.

La reforma, que busca introducir cambios significativos en el sistema de salud, será presentada ante la plenaria para su evaluación y discusión en esta segunda etapa.

Se espera que la reforma a la salud sea objeto de un proceso riguroso de análisis y deliberación en la plenaria de la Cámara, donde se evaluarán detenidamente todos los aspectos y se tomarán decisiones que impactarán el futuro del sistema de salud en Colombia.

