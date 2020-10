Eutanasia y cannabis recreativa, las iniciativas que corren el riesgo de hundirse en el Congreso

La pandemia del COVID-19 tiene en el limbo las reformas constitucionales de legalización del consumo de cannabis recreativo y la regulación de la eutanasia, que actualmente se tramitan en el Congreso de la República.

Según la norma, por tratarse de iniciativas de Acto Legislativo (es decir, que modifican la Constitución), ambos proyectos tienen que ser aprobados en sus cuatro primeros debates en la actual legislatura que termina el próximo 16 de diciembre. Sin embargo, a hoy, a dos meses de cumplirse la fecha, ambos proyectos de reforma solo han surtido su primer debate en el Congreso.

Sesiones virtuales

Así mismo, por tratarse de una iniciativa de Acto Legislativo, la Corte Constitucional ordenó que este tipo de proyectos de reforma deberán ser debatidos por las plenarias del Senado y Cámara de manera presencial, situación que no se registra desde que inició la pandemia en Colombia.

Si bien en algún momento la mesa directiva del Senado contempló la posibilidad de que los congresistas volvieran a sesionar presencialmente en el Capitolio Nacional, dicha posibilidad es cada vez más remota y el Congreso continúa sesionando de manera virtual.

Solo hasta esta semana la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica que modifica el reglamento interno del Congreso para incorporar en el mismo, el mecanismo de las sesiones virtuales en caso de estados de excepción.

El senador ponente, Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, precisó que en artículo 85 de la Ley 5 se incluye en el capítulo sobre Clase de Sesiones, las no presenciales y mixtas, así como el número de integrantes por partido que puedan asistir presencialmente, sin superar el número establecido en los protocolos de seguridad, se deberán garantizar los derechos de todos los congresistas, así como el de las minorías políticas, y que no se pueda tramitar si no de manera exclusivamente presencial todo lo que tiene que ver con el proceso de paz.

¿Y la reforma política?

Otras de las iniciativas de Acto Legislativo que corre contra el tiempo son los dos proyectos que buscan reformar el sistema político del país.

Aunque ambas iniciativas apenas han sido aprobadas en el primero de sus ocho debates, al parecer cuenta con mayor voluntad política para su aprobación en el Legislativo.

Las propuestas traen, entre otros cambios, las listas cerradas para las elecciones, la congelación del sueldo a los altos funcionarios del Estado y la disminución del periodo de vacaciones de los congresistas.