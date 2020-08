Exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández celebró el reinicio de la investigación penal por Vitalogic

Aunque la Fiscalía debía haber presentado el escrito de acusación en el pasado mes de marzo, toda vez que la audiencia de imputación de cargos en contra de Hernández Suárez se realizó el pasado 7 de febrero, la llegada de la pandemia suspendió los términos del proceso.

Además: Fiscalía imputó cargos contra Rodolfo Hernández y lo vinculó formalmente al caso Vitalogic

Con la radicación del escrito de acusación, el Juez del caso deberá señalar fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, donde todas las partes conocerán el escrito de la Fiscalía.

“La acusación constituye un acto complejo integrado en dos tiempos: la presentación del escrito de acusación y dos, la audiencia de formulación de acusación. En realidad, cuando se formule la acusación ahí sí se formaliza el inicio del juicio, porque en la audiencia se puede pedir nulidades que pueden ser concedidas por el juez”, explicó un abogado penalista.

Celebró la decisión

Por su parte, el exalcalde Rodolfo Hernández celebró la decisión de la Fiscalía de dar continuidad con el proceso penal en su contra por el caso Vitalogic.

“Ya le había enviado dos cartas al Fiscal para que le apurara en el caso, porque si no ese proceso se echa años y lo que va a hacer es que la politiquería continúe usando ese tema para atacarme y yo no me he robado un solo peso, antes regalé lo que me ganaba”, señaló el exmandatario de Bucaramanga.

Lea también: Por primera vez, fantasma del escándalo Vitalogic salpica de manera directa al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández

La investigación

La Fiscalía investiga a Rodolfo Hernández por las presuntas irregularidades en un contrato de consultoría de la Emab y con ello, vinculó al exmandatario local directamente con el escándalo Vitalogic.

Según el ente acusador, en su poder reposan pruebas que demostrarían que Hernández Suárez intervino para que el contrato consultoría 096 de 2016, que tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos de El Carrasco, se le fuera adjudicado al contratista, Jorge Hernán Alarcón, como finalmente sucedió.

Por estos hechos, el ente acusador imputó a Rodolfo Hernández por presuntamente haber incurrido en el delito de celebración indebida de contratos.