Exalcalde (e) de Girón, Javier Acevedo, denuncia haber sido nuevamente víctima de amenazas

“Hoy recibí un ramo fúnebre mediante un @RappiColombia en mi casa, desde diciembre he reportado a la @UNPColombia la situación y no he recibido respuesta. Actualmente recibo Protección de la @PoliciaBmanga pero acudo a @FiscaliaCol @GaulaPolicia para que protejan mi vida y mi familia”, trinó Acevedo.

Esta no es la primera vez que el exalcalde (e) denuncia amenazas en su contra, desde el año pasado, Acevedo había advertido estar siendo víctima de mensajes amenazantes en su contra, contra sus familiares y otros miembros del gabinete que lo acompañaro en su encargo.

“Hemos recibido mensajes amenazantes y que quieren causar pánico en nosotros”, denunció el exmandatario en su momento.

Según Javier Acevedo por ahora solo recibeprotección por parte de la Policía Nacional.