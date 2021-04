Expresidente César Gaviria aseguró que no habrá “ni un voto para la tributaria” por parte del partido Liberal

Según varias fuentes al interior del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria le manifestó a su homólogo, Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, que no esperen “ni un solo voto del Partido Liberal” para la reforma tributaria.

De hecho, la próxima semana la colectividad ‘roja’ se reunirá nuevamente para sentar una postura en bancada en contra de la reforma tributaria que adelanta el gobierno Duque.

Bancada en contra

Antes de que se llevara a cabo la reunión entre Gaviria y Uribe, los congresistas liberales santandereanos ya habían manifestado su postura en contra del proyecto de ley para reformar el Estatuto Tributario del país.

“La reforma tributaria en estos momentos es inoportuna y por más que quieran vendernos beneficios económicos para el país, la economía de los colombianos de a pie aún no ha superado los daños ocasionados producto de la pandemia. El Gobierno Nacional, antes de presentar esta reforma, debería revisar las agencias, instituciones y demás entidades que son inoperantes e ineficientes y que sí generan un alto cargo económico al país a través de la burocracia”, indicó la representante ‘roja’ Nubia López.

Postura similar reveló el senador liberal Horacio José Serpa, quien calificó la iniciativa como “totalmente inconveniente”. “La reforma tributaria es totalmente inconveniente. Fortalecer a la DIAN, medidas reales contra el contrabando, quitar exenciones al IVA especialmente en zonas francas, retirar las exenciones en renta, pero no para personas naturales, sino para las jurídicas, vía dividendos le pega a las personas naturales”, señaló Serpa Moncada.

Sin gasolina

Con la postura de los liberales, la reforma tributaria del gobierno Duque se queda cada vez con menos gasolina para su aprobación en el legislativo.

Ya anteriormente colectividades como el partido de la U y Cambio Radical, anunciaron públicamente que no respaldarán la iniciativa del Gobierno por considerar que es inoportuna e inconveniente.

“He sido enfática con el gobierno en que el Partido de la U no votará esta reforma tributaria”, aseguró Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad.

“El partido no acompaña la reforma tributaria en su totalidad. No nos gustan desde el título hasta el último artículo. Esta reforma es inconveniente, no la acompañamos”, dijo Germán Córdoba director de Cambio Radical.