Federico Gutiérrez inscribió su precandidatura presidencial

Con un grupo significativo de ciudadanos con el cual buscará recoger firmas, arrancó éste martes el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su carrera por la presidencia de la República, para lo cual anunció que recorrerá el país yendo a regiones del Amazonas, Vichada, Guajira y Chocó.

Al inscribir su candidatura ante la Registraduría Nacional, la cual le entregó los formularios para que recoja las rúbricas, sostuvo que su propuesta la centra en la recuperación económica y la adopción de un gran paquete social de medidas para atender a los más pobres y afectados por la pandemia.

“Ya nos inscribimos. A partir de hoy inicio mi recorrido por Colombia como candidato a la Presidencia. Qué alegría poder escuchar a la gente, conocer sus necesidades y juntos construir el país en el que creemos”, sostuvo el ahora candidato presidencial.

Sostuvo además que “soy muy optimista en el futuro de nuestra Colombia, una Colombia que tiene que ser solidaria en especial con quienes hoy más sufren, una Colombia en donde se tiene que invertir en lo social, que tiene que garantizar la seguridad y que tiene que llegar a las regiones”.

Manifestó que “a partir de hoy me van a ver callejiando, gastando suela, me van a ver hablando con la gente, construyendo la propuesta desde las regiones, vamos con toda por la presidencia y nos vamos a encontrar en las ciudades y en las calles. Esta es una candidatura cívica ciudadana e independiente. Vamos a construir no a destruir”.

En la mayoría de las encuestas el exalcalde de Medellín figura de tercero, detrás del senador de la izquierda Gustavo Petro y del excandidato presidencial, Sergio Fajardo.