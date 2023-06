Ferley Sierra: "Quieren sacarme del camino para asegurar la Gobernación para Rodolfo Hernández"

Luego de que el copresidente nacional del partido Verde, Rodrigo Romero, asegurara en diálogos con Vanguardia Hoy que no se descarta la alianza entre esta colectividad y Rodolfo Hernández para alcanzar la Gobernación de Santander, el diputado Ferley Sierra, quien es precandidato por esta tolda, expresó su molestia y afirmó que las directivas lo quieren sacar de la contienda política para que finalmente sea el exalcalde de Bucaramanga quien llegue al Palacio Amarillo.

En diálogos con una emisora local, el corporado aseguró que hay un acuerdo entre Hernández y el presidente Gustavo Petro. Según reveló, los dos habrían establecido que el exalcalde de Bucaramanga no atacaba al mandatario, y que con ese acuerdo, el líder del Pacto Histórico le ayudaba a llegar a la Gobernación de Santander.

"Ahora desde las directivas ponen en tela de juicio nuestra candidatura por cuenta de unos acuerdos preexistentes con el ingeniero Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, directamente, quien no debería estar haciendo política y tiene las narices metidas para beneficio del ingeniero", afirmó Sierra en la emisora.

En medio de sus declaraciones, el diputado afirmó que se trataba de un acuerdo "politiquero" para así poder llegar al Palacio Amarillo. "Quieren sacarme del camino porque esa es la forma de asegurarle la Gobernación a Rodolfo, porque saben que somos la mejor opción. Por eso nos quieren sacar. Por un acuerdo politiquero", dijo.

Con el apoyo de legisladores

La decisión de que dentro de los 'verdes' se le diera a Ferley Sierra el aval para su precandidatura a la Gobernación de Santander, fue también apoyada por los congresistas de la bancada santandereana.

Se trata de los senadores Jota Pe Hernández y Fabián Díaz, y del representante a la Cámara Cristian Avendaño.

"En qué partido serio cabe que los tres congresistas de un partido están de acuerdo con una candidatura, pero que a nivel nacional se la desconozcan. Hoy reafirmamos la convicción de seguir avanzando por la Gobernación de Santander", dijo el diputado.

Y es que justamente el pasado jueves, el copresidente nacional del Partido Verde, Rodrigo Romero, afirmó en diálogos con Vanguardia Hoy que Rodolfo Hernández ha sido cercano a la tolda y que, debido a esto, no descartan ir en una alianza por el Palacio Amarillo.

“Nosotros nos hemos reunido en varias oportunidades con Rodolfo, toda vez que cuando él fue candidato el Verde, un sector grande del Verde estuvo con Rodolfo también. Él ha estado ahí, para que no quede la impresión que apareció a última hora, no, porque él siempre ha estado. En ese orden de ideas, creemos que Rodolfo es un actor importante en la política de Santander toda vez que obtuvo casi 900 mil votos para la Presidencia en el departamento, hemos tenido reuniones con él, obviamente mirando una posibilidad de acuerdo, eso no se puede negar. Hay posibilidades de acuerdos”, agregó Rodrigo Romero.