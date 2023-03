¿Fredy Anaya quiere volver a ser Contralor de Santander?

¿Anaya volverá a aspirar?

Fuentes al interior de la Gobernación de Santander le aseguraron a Vanguardia que la negativa de apelar la decisión del Tribunal Administrativo tenía como finalidad que el fallo quedara ejecutoriado y así el gobernador Mauricio Aguilar pudiera volver a tener injerencia en la elección del próximo contralor departamental.

“La orden fue clara, no apelar. Así el proceso quedaba ejecutoriado y no tenía que ir al Consejo de Estado donde se podría demorar varios meses más y se ponía en riesgo que se terminara el actual gobierno y no poder poner al próximo Contralor que seguirá investigando a esta administración. Por eso la idea fue que no se apelara, que la Asamblea pudiera convocar un nuevo concurso y el Gobernador pudiera estar pendiente del tema”, contó a esta redacción una fuente creíble dentro del Palacio Amarillo, que pidió reserva de su identidad.

Incluso en los pasillos de la Gobernación de Santander no se descarta que el propio Fredy Anaya se vuelva a postular al cargo de Contralor General de Santander.

“Por eso ni Fredy, ni el diputado Medina, ni la Asamblea apelaron, porque el acuerdo fue que al anularse el proceso Anaya queda con plenas facultades para volve a presentarse al cargo de Contralor, y así continuar con la alianza”, agregó la fuente.

No obstante, Carlos Guevara, abogado que demandó el proceso de elección de Contralor departamental, consideró que Anaya Martínez no puede volver a aspirar de manera inmediata a dirigir el ente de control fiscal departamental.

“El señor Anaya no puede volver a aspirar al cargo porque quedó inhabilitado. La Ley es clara y dice que quien haya actuado como Contralor, en este caso departamental, no puede volver a aspirar inmediatamente a la reelección”, indicó Guevara.

Aunque confirmó que desistió de interponer algún recurso en contra del fallo del Tribunal Administrativo que lo terminó removiendo de la Contraloría departamental, Fredy Anaya le aseguró a Vanguardia que no volverá a aspirar a la Contraloría General de Santander.

“Estoy de acuerdo con el contenido del fallo y sus efectos se toman las decisiones. No, no aspiraré a la Contraloría”, respondió Anaya.

