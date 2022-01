Fuerza Ciudadana podrá participar en las elecciones legislativas

Fuerza Ciudadana, el movimiento petrista que se creó como alternativa y disidencia política al Pacto Histórico, la coalición oficial del senador Gustavo Petro, recibió el visto bueno de la Registraduría para participar en las elecciones al Congreso del próximo 13 de marzo. Ese ente avaló cerca del 62 % de las 1.350.000 firmas que habían recogido en el transcurso de un mes.

Esta noticia deja en firme las listas abiertas que Fuerza Ciudadana inscribió el pasado 9 de diciembre y que tiene a figuras políticas como el abogado Gilberto Tobón Sanín, el exconcejal de Bogotá Hollman Morris y el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez.

Ahora el reto de la colectividad será conseguir la personería jurídica en los próximos comicios. Solo la obtendrá si logra el 3 % de los votos totales. Sin embargo, según le señalaron fuentes de Fuerza Ciudadana a este diario, su aspiración es conseguir al menos 1 millón de votos, entre cinco y seis curules en el Senado y al menos tres curules en la Cámara de Representantes.

Si bien tiene figuras de varias regiones, es en el Magdalena donde reside una buena parte de su caudal electoral, pues allí se fundó el movimiento y allí hicieron su carrera política dos de sus fichas claves: Rafael Martínez y el actual gobernador del departamento, Carlos Caicedo.

Inevitablemente, tendrán que competir por los mismos votos de la izquierda que el Pacto Histórico, que en contraste cuenta con una lista en cremallera, cerrada, y que tiene la participación de cinco partidos con personería jurídica: el Mais, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica y la Alianza Democrática Afrocolombiana.

Sin embargo, Hollman Morris, quien está en la lista al Senado de Fuerza Ciudadana, dijo que no ve una disputa con el Pacto Histórico, sino un “complemento”.

“Lo que digo es que más que un Pacto Histórico hay un momento histórico, que está conformado por luchas de hombres y mujeres que están en el Pacto, pero que también están en Fuerza Ciudadana”, sostuvo.

No obstante, destacó que la conformación de ambas listas fue distinta. “Fuerza Ciudadana tiene una lista regional que contiene voces negras, voces indígenas, voces que en el Pacto no tuvieron cabida, no voy a discutir por qué razones”, concluyó.

Cuando El Colombiano le preguntó a Morris si Petro se había pronunciado sobre el aval que consiguió Fuerza Ciudadana de parte de la Registraduría, Morris respondió que no. “Tengo entendido que Petro está de vacaciones, no se ha pronunciado, pero lo que sí tengo claro (...) es que él reconoce a Fuerza Ciudadana como una fuerza progresista que ya está en momento de adquirir personería jurídica. En eso él está de acuerdo”, dijo Morris.