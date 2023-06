General (r) Juvenal Díaz entregó las firmas para aspirar la Gobernación de Santander

En más de 10 cajas quedaron selladas las 223.255 firmas de los ciudadanos residentes en Santander que apoyan la candidatura a la Gobernación del general en retiro Juvenal Díaz Mateus.

El pasado viernes 23 de junio se llevó a cabo la entrega oficial de las firmas ante la Delegación Departamental de la Registraduría, en nombre del ‘Grupo Significativo de Ciudadanos, Es Tiempo’. El evento se desarrolló en el Parque Santander de Bucaramanga.

Delegaciones de diferentes provincias, líderes, policías y militares de la reserva acompañaron al General (r) Díaz en la jornada que fue un resultado del proceso electoral que se inició en enero de 2023.

“Empecé en Jordán sube el municipio más pequeño en población, porque quería enviar un mensaje: “Todos los santandereanos son importantes”. De ahí pasamos a Aratoca, Curití hasta visitar todo el Departamento y terminar en Santa Helena del Opón", señaló el precandidato sobre su recorrido por los 87 municipios de Santander.

Díaz Mateus cuenta con especializaciones en Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, en Administración de Recursos Militares del Centro de Educación Militar y en Seguridad y Defensa Nacional.

También ha sido Ejecutivo de la Escuela de Lanceros, Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 73, Comandante de la Agrupación de Lanceros, Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 5, Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 “Rifles”, Comandante de la Vigésima Séptima Brigada, Director Escuela de Armas y Servicios, Director del Centro de Educación Militar y Miembro del Estado Mayor del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.