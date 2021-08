Genny Sarmiento, esposa del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, estaría planeando llegar al Congreso de la República con el aval político del Centro Democrático.

Fuentes muy cercanas a la actual gestora social le confirmaron a esta redacción su posible candidatura para buscar una curul en el Senado.

“Genny sí irá por el Senado. El Congreso está en los planes de ella”, aseguró una de las fuentes que pidió mantener su nombre bajo el anonimato.

Según fuentes consultadas por Vanguardia, Sarmiento estaría pidiendo el aval en el Centro Democrático. Incluso aseguraron que José Alfredo Marín, quien fue jefe de campaña de Mauricio Aguilar para buscar la Gobernación, sería su fórmula a la Cámara de Representantes.

Sin embargo, Marín le confirmó a esta redacción que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro político, pues ahora se encuentra adelantando estudios en Bogotá. “No estoy interesado en política por el momento”, puntualizó.

Marín ha sido cercano al clan Aguilar desde antes de liderar la campaña política del hoy gobernador.

“Todavía soy cercano a la familia Aguilar, aunque ahora no me encuentro en movimientos políticos en Santander”, agregó Marín.

Según Gerardo Martínez, abogado y politólogo, Sarmiento no tendría ningún ‘vicio’ electoral por ser gestora social, pues según el analista, “ese cargo no pasa de ser representativo. No es un cargo de elección popular”.

Martínez señaló que la ley no prohíbe que los familiares de quienes fueron elegidos por voto popular, puedan aspirar al Senado.

“La ley sí prohíbe que se postulen los familiares de quienes ostenten un cargo de elección a la Cámara de Representantes, pero para el Senado sí podrán aspirar”, indicó el abogado.

Vanguardia intentó comunicarse con la gestora social Genny Sarmiento para conocer su versión, pero no se obtuvo respuesta.

Los Aguilar: con una ‘ficha’ menos

Richard Aguilar, hermano del actual Gobernador de Santander, renunció a su curul en el Senado, luego de ser capturado por el CTI de la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal investiga si Richard estuvo involucrado en presuntos hechos de corrupción mientras fue mandatario departamental.

Con la salida de Richard del Congreso, los Aguilar dejarían de tener presencia en el Capitolio Nacional.

Posibles cartas de los Aguilar

El clan Aguilar ha demostrado su potencial político en la región. Hugo, Richard y Mauricio han logrado ser gobernadores de Santander.

La curul en el Senado la han tenido durante los últimos 10 años, primero con Mauricio y luego con Richard.

Según analistas de La Silla Vacía, quien podría llegar a ser la cuota de los Aguilar sería Luz Angéla Hernández, hija de Hugo Heliodoro, pero no cuenta con su apellido.

Hernández fue secretaria privada del representante a la Cámara, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, mientras él estuvo en la presidencia de esa corporación.