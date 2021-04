Gobernación de Santander retiró el proyecto de Ordenanza para liquidar a Ferticol

Tres semanas después de haber radicado el proyecto de Ordenanza 011 del 2011, mediante el cual se solicitaba la autorización de la Asamblea para comenzar el proceso de liquidación de Ferticol, la administración de Mauricio Aguilar tuvo que retirar la iniciativa por problemas en su trámite.

Según el diputado de la U Óscar Sanmiguel, corporado encargado de la ponencia del proyecto de Ordenanza, la iniciativa presentaba múltiples inconsistencias que impedían su vialibilización.

“Es un proyecto que presentaron de manera incompleta. No nos hicieron llegar los estudio correspondientes para hacer una evaluación jurídica, financiera, administrativa, para tener los argumentos suficientes sobre lo que íbamos a votar. Ni siquiera nos presentaron los estados financieros. Desde el 2017 hasta la fecha no existen los estados financieros para poder evaluar lo que puede ser que muchos sabemos, pero es que en esto no es lo que presuntamente está pasando, es lo que se pueda certificar por un revisor fiscal, un contador y un gerente”, señaló Óscar Sanmiguel.

“Falsa motivación”

Además de la falta de documentación, el ponente de la iniciativa aseguró que el proyecto de Ordenanza estaba basado en una “falsa motivación” jurídica.

“La Gobernación basa el proyecto en una falsa motivación de esta Ordenanza y es que el artículo 14 de la Ley 617 prohíbe hacer transferencias a empresas que durante tres años consecutivos presenten déficit, pero el proyecto no hablaba de la Ley 1955 del 2019, que en su artículo 58, habilita a las administraciones a girarles recursos a las empresas inclusive a las que prohíbe la Ley 617”, agregó Sanmiguel Rodríguez.

En tal sentido, el Diputado defiende la teoría de que Ferticol sí puede recibir recursos del Estado para su recuperación financiera y operativa.

“El Gobernador se comprometió en campaña a no liquidar Ferticol, ahora que cumpla. Si lo desea, puede tramitar un proyecto en la Asamblea para girarle recursos a la empresa y poder salvarla, pero ahora no nos eche el costo político de la liquidación de Ferticol a los diputados”, puntualizó Samniguel.

“Cambios de forma”

Por su parte, el gerente de Ferticol, Juan Carlos Sierra, aseguró que el proyecto fue retirado por la administración departamental, debido a unos errores de forma de la iniciativa y anunció que en los próximos días la Gobernación radicará nuevamente el proyecto de Ordenanza para liquidar Ferticol.

“El ponente del proyecto, el diputado Óscar Sanmiguel dio ponencia negativa a la iniciativa, debido a unos errores de forma del proyecto, ante esta situación la administración departamental decidió retirar la iniciativa para acatar las recomendaciones de los diputados, mejorar el proyecto y volverlo a radicar en los próximos días”, indicó Sierra.

Orden judicial

Del mismo modo, el Gerente de Ferticol recordó que existe una orden judicial por parte del Tribunal Administrativo de Santander que le ordena a la administración departamental adelantar inmediatamente el proceso de liquidación de Ferticol.

“Existe un fallo del Tribunal Administrativo que le ordena a la Gobernación a iniciar lo más pronto posible la liquidación de Ferticol. Fallo que está siendo acatado por el señor Gobernador”, agregó Sierra.