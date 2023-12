$!Gobernador de Santander entregó lista de elegibles para la Dirección de la CAS: proceso ha sido cuestionado y está suspendido

En medio de varios cuestionamientos, tutelas admitidas y alertas de la misma Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, entregó la lista de 49 elegibles para quedarse con la dirección de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.

Luego de que la misma cuenta de X de la Gobernación diera a conocer el listado, sobre las 12:49 de la madrugada de este miércoles, 27 de diciembre, el mismo mandatario departamental se pronunció señalando que ve con "descontento" los obstáculos que estarían poniendo desde la misma CAS.

"Siempre he sido transparente con las decisiones. El Ministerio Público nos ha acompañado en toda la elección del próximo director(a) de la CAS y hoy vemos con gran descontento la cantidad de obstáculos que presentan desde la corporación para no continuar con el proceso. No vamos a permitir que lo sigan dilatando con fines políticos", afirmó el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.