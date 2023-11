Gobernador electo, Juvenal Díaz, anuncia una revisión de la estructura de la administración departamental

Luego de su contundente victoria en las urnas con más de 423 mil votos, el general (r) Juvenal Díaz Mateus le madrugó al proceso de empalme en la Gobernación de Santander con el fin de tener una radiografía detallada de la situación administrativa del departamento, el cual comenzará a gobernar el próximo primero de enero. Además: Grupos, caciques y clanes que perdieron en Santander en las elecciones 2023 En su primera entrevista para Vanguardia como gobernador electo, Díaz explicó las razones por las que aún no ha dado nombres sobre las personas que integrarán su gabinete y detalló algunas de sus estrategias para repotencializar la economía y promover la transición energética en la región. A pesar de sus evidentes diferencias con el presidente Gustavo Petro, anunció que tratará de sostener una buena relación política con el Gobierno Nacional, que le permita a Santander traer los recursos necesarios para ejecutar las obras apremiantes que demanda la región. El mandatario electo descartó de que se vaya a convertir en un vocero opositor de Petro.

¿Cómo será el proceso de empalme?

¿Ya tiene en mente figuras para su gabinete?

Yo necesito saber qué perfil necesito para mi equipo de gobierno y para eso voy a tener un comité estratégico de revisión de la Gobernación, ya tengo la persona que lo liderara, es un outsider de Santander, es de Bogotá, para revisar toda la organización de la Gobernación, las funciones, los procedimientos, los protocolos. También va a mirar cómo estamos con el Gobierno Nacional para que haya pares, cómo estamos con los alcaldes, es decir, es un trabajo para poder reorganizar la Gobernación de Santander, reducir el gasto y crear unas secretarías que son importantes, como las secretarías de Seguridad y de Minas, que las necesita Santander para que haya un doliente y un interlocutor con el Gobierno Nacional, pero tenemos que mirar qué se debe acabar o qué fusionamos para que la Gobernación de Santander sea eficiente y transparente.

¿Cuál será el papel de la gestora social?

Ella tiene mucha experiencia en el sector social, pero se quiere enfocar en el emprendimiento, en el sector de turismo, es decir, buscar todas esas empresas que vimos en las provincias y meter todo eso en un gran proyecto turístico, que es la gran apuesta, si nosotros logramos potencializar esa gran empresa que yo prometí, tener un gerente, tener los activos de la Gobernación y plata que pongan los privados, porque el interés acá no es que sea plata de bolsillo del Gobernador sino para generar empleo. Si nosotros logramos consolidar el turismo en un distrito, desarrollando Topocoro con esa empresa, la plaza de toros como un Movistar Arena, a el Santísimo logramos hacerle infraestructura, publicidad, recuperar Acualago en Floridablanca, darle otra visión al turismo, si nosotros logramos eso vamos a generar mucho empleo y mucha riqueza en Santander.

¿Cómo será su actitud con el presidente Gustavo Petro?

Yo en eso tengo mucha experiencia. Esa relación tiene que se respetuosa, ajustada a la Constitución, porque el Gobernador no puede hacer política, yo soy el Gobernador de Santander y se me prohibe hacer política, lo que sí soy es el vocero de los santandereanos, y yo voy a exponer ante el Gobierno Nacional la radiografía de lo que sienten los santandereanos con respecto a la seguridad pero de una manera respetuosa. El mismo Petro salió ayer a decir que en las próximas semanas se reunirá con todos los gobernante electos para sincronizar todos los planes de desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos que generar los proyectos acorde con las disposiciones nacionales, porque lo que nos interesa es que se haya la inversión de la Nación y se construyan las obras que el departamento necesita, en eso no hay ningún problema, yo tengo muy buena relación con muchos ministros y muchos congresistas de este y otros departamentos. Lea también: Presidente Gustavo Petro deberá continuar gobernando con la mayoría de gobernantes locales en oposición

¿Cuál es su opinión sobre la Paz Total?

Yo lo he dicho y lo sostengo todavía, la paz es un deseo de todos, no hay nadie que no quiera la paz, no hay nadie que no quiera la tranquilidad. ¿Cuál es el problema?, el problema es el cómo, creo que el Presidente no se asesoró él (Petro) arrancó con un cese bilateral y eso solo le da ventaja a los bandidos, esa es una de las cosas que se le va a exponer al Presidente, porque los bandidos están avanzando más. Por otro lado, ese mensaje de un millón de pesos a los que pertenecen a esos grupos, les facilita reclutar porque la fuerza pública se tiene que estar quieta y ellos sí siguen reclutando. Mire, hay mucha extorsión en el Magdalena Medio, es una cosa impresionante, vamos a trabajar en eso y para eso vamos a hacer los consejos de seguridad, el primero lo vamos a hacer en Barrancabermeja los primeros días de enero, vamos a invitar al Ministro de Defensa, vamos a invitar a la Fuerza Pública e insistiremos hasta que vayan y miren el problema, porque si no ponen atención y solucionan este problema hay una omisión también.

¿Usted tuvo respaldo de casi todos los partidos tradicionales, tendrán participación en su administración?

Bueno, como le dije, va a ser un gabinete totalmente técnico. Podrán tener participación, pero con ese criterio, como lo dije en la campaña claramente, el que me ayude a ganar me ayuda a gobernar, pero yo no voy a entregar islas, secretarías, lógicamente que hay representación política, por supuesto que tenemos que tener gobernabilidad en la Asamblea Departamental, más si vamos a pasar una reestructuración, pero vamos a cambiar la política en Santander, no vamos a repartir secretarías, que se hagan las cosas bien, que se lleve desarrollo, que se lleven obras. Aquí tiene que haber responsabilidad política, y responsabilidad política de todos, de la oposición, que tiene que proponer también, hay que hacer las cosas bien, que no sólo sea criticar.

¿Le gustaría ver a Mantilla liderando la oposición?