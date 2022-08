Gobierno Nacional anunció la reglamentación de venta de Soat para motociclistas

Inseguridad vial

Dificultad para comprar

En agosto de 2021, Marta Navas compró una motocicleta 125 CC, totalmente nueva y aunque ella es la propietaria del velocípedo, la motocicleta aparece registrada a nombre de su hijo. Como es de ley, cada año Marta tiene que renovar su seguro obligatorio, trámite que realizaba sin ningún problema por internet, “para ahorrar tiempo”. Sin embargo, para esta oportunidad todo cambió, por las nuevas reglamentaciones de la aseguradora.

“El año pasado, que tuve que renovar el Soat, lo hice por internet. No hubo ningún problema. Incluso me dieron un descuento por sacar el seguro antes de que se venciera. Este año intenté hacer el mismo trámite por internet, pero la plataforma de la aseguradora no me dejó. Tuve que dejar la moto parqueada todo el fin de semana, e ir personalmente el lunes hasta la aseguradora. Aunque llevaba todos los papeles, me dijeron que no me renovaban hasta que no fuera el propietario de la moto personalmente y con la cédula. Que esa era la nueva política de la empresa desde julio y me vendían el seguro porque gracias a Dios nunca he tenido un accidente”, le contó Marta a Vanguardia.

Lea también: ¿Tiene motocicleta en el área metropolitana? Lo invitan a registrarse en plataforma digital