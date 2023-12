$!‘Guerra’ de tutelas y recusaciones: Así va el pulso de poderes por control de la CAS

‘Guerra’ de tutelas

Los señalamientos

“Siempre hemos sido respetuosos de los fallos judiciales, pero también lo que queda demostrado es que hay un conflicto de intereses, la juez que falló esta acción de tutela, no es de su competencia, porque la Corporación Autónoma de Santander es del orden nacional y quien debe fallar cualquier situación es un juez del circuito”, agregó el gobernador Aguilar, quien además anunció que interpondrá acciones legales para revertir las decisiones de la jueza Ruth Ortiz Durán.

Al cierre de esta edición, el Juzgado promiscuo del Valle de San José había admitió una tercera acción de tutela en contra del Consejo Directivo de la CAS por las presuntas irregularidades en el proceso de elección del nuevo director.

La nueva acción judicial fue interpuesta Eymar Yesid Báez, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a cargos públicos y de mérito entre otros, ya que asegura haber sido excluido de la lista de elegibles a pesar de cumplir con todos los requisitos y la experiencia específica exigida por la ley.

Aunque el proceso de elección ya se encuentra suspendido la juez de tutela volvió a exhortar al Consejo Directivo a no continuar con las sesiones.

“En relación a la medida provisional deprecada, si bien al tenor de los autos admisorios de la Acciones de tutela bajo los radicados No. 2023-00210 y 2023-00211 ya se encuentra suspendida la elección y designación del Director General de la CAS, se exhorta al Consejo Directivo de la CAS, no fijar fecha para dicha audiencia, hasta tanto no se resuelva la presente Acción Constitucional y por ende no se accederá a dicha medida provisional y a la espera de las respuestas que se ofrecerán en el presente trámite”, resuelve la juez.

