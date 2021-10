Gustavo Bolívar dice que salió del país por seguridad

“Hace 15 días denuncié como esta institución me dijo que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla para el lanzamiento del Pacto Histórico. He vuelto este fin de semana y me han respondido de la misma manera. Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarse por varios municipios”, argumentó el senador.

Además de su decisión de seguir sus funciones desde el exterior, Bolívar también afirmó que pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y que estará anunciando la respuesta de esa entidad.

“Mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestar esa protección, he decidido salir del país y he decidido, con el presidente del Senado, que cumpliré con mis funciones de manera virtual. Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejores y la UNP decida prestarme el servicio fuera de la ciudad”, concluyó el senador Gustavo Bolívar.

Hace tres semanas, cuando Bolívar afirmó que en un recorrido por Barranquilla la UNP no le dio escoltas, aunque reconoció que sí se los mantiene en Bogotá, esa entidad le respondió que “no es posible acceder a su solicitud, toda vez que no contamos con disponibilidad de talento humano y medios logísticos para la fecha solicitada”.