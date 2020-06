Si bien desde los propios alcaldes desvirtúan dichas versiones de supuestas divisiones, no es primera ocasión que Juan Carlos Cárdenas no coordina con los demás mandatarios del área y el propio gobernador, Mauricio Aguilar.

Además: No volveremos al Pico y Cédula de dos dígitos en Santander, “por ahora”

“Para nada, acá no hay división. El doctor Juan Carlos no pudo estar presencialmente en la reunión con los transportadores, pero lo hizo virtualmente. Esos son puros chismes”, indicó Carlos Román, alcalde de Girón.

Sin embargo, contrario a lo manifestado por los mandatarios locales, fuentes al interior de las diferentes alcaldías y en la propia Gobernación, afirman que no hay trabajo en equipo con el Alcalde de Bucaramanga.

“Él estuvo en la reunión efectivamente, pero es que trabajar con Juan Carlos es complicado, cuando todos los municipios estábamos tratando de unificar los Pico y Cédula para afrontar la pandemia, él en Bucaramanga ni siquiera tenía Pico y Cédula y cuando lo adoptó lo puso contrario al de nosotros. Pareciera que no quisiera trabajar con nosotros”, indicó una fuente que pidió reserva de su identidad.

Lea también: El arquitecto Samuel Jaimes es el nuevo director del Área Metropolitana de Bucaramanga

Así mismo, en la pasada elección del Director del AMB, todos los mandatarios del área le dieron la espalda a Juan Carlos Cárdenas, evidenciando las diferencias entre los gobernantes locales.

“Juan Carlos no es de cazar peleas: ni con Rodolfo, ni con el Gobernador, ni mucho menos con los demás alcaldes. Lo que sucede es que él es un gerente, se enfoca en su trabajo por la ciudad y pues muchas veces la agenda se le cruza y no puede participar en todas las reuniones, peo no es cierto que haya división”, indicó una fuente cercana al alcalde, Juan Carlos Cárdenas.