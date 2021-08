“Hay opciones políticas riesgosas”: Echeverry

Juan Carlos Echeverry, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y quien también estuvo en la presidencia de Ecopetrol, lanzó su precandidatura presidencial por recolección de firmas. Dice que la gente quiere una “cara fresca” en la política y que no está dispuesto a alianzas ni a coaliciones.

El pasado martes estuvo en Bucaramanga conversando con los diferentes sectores, en especial los económicos.

Recorrió algunos barrios de la Comuna 3 de la ciudad y tuvo encuentros con líderes sociales y empresarios para “buscarle una solución a la situación actual”.

Echeverry, de 58 años de edad, habló con Vanguardia de sus aspiraciones, de sus propuestas como candidato a la Presidencia de la República, de cómo buscarle una solución a los problemas más grandes del país y de cómo reactivar la economía en Santander.

¿Por qué decidió ser precandidato por el método de recolección de firmas y no buscó el aval de algún partido político?

Porque es un ejercicio que lo obliga a uno a caminar por el país. Hemos ido desde Santa Marta hasta Ipiales, hemos recorrido el Tolima, Huila, el Eje Cafetero, Risaralda, ahora estamos en Santander y también vamos para el Norte. Este es un ejercicio que nos obliga a tener una organización departamental, la cual tenemos en 20 departamentos hablando de mi experiencia, mi trayectoria y el porqué soy una persona que tiene las cosas que se necesitan hoy en el país. Si no estuviera por firmas estaría ‘chuzando’ un celular en Bogotá hablando con políticos.

Llegar solo a la Presidencia es difícil. ¿Entre el Pacto Histórico, el uribismo y la Coalición de la Esperanza, con cuál tendría más afinidad para buscar la Casa de Nariño?

El error es pensar que el debate es ideológico. El debate es de quién tiene la trayectoria para resolver problemas. Colombia debe buscar la persona que resuelva los problemas, no buscar ideologías o jefes. Hay que buscar a gente que sepa de crisis, de economía. La gente busca caras frescas que den confianza. Si yo creyera que algunos de esos candidatos resolverían los problemas, estaría con mi familia y mi empresa.

¿Con qué candidato o con qué partido definitivamente no se aliaría para la Presidencia?

Yo no estoy en temas populistas. No estoy con gente que no entiende bien lo que dice. Ni con esa gente que habla de una cristalería, pero se mueve como un elefante. La economía y la política se ven sólidas, pero son muy frágiles. Si usted se mueve como un elefante, destruye sin saber qué destruye. Me causa temor esos comportamientos de elefantes en cristalerías.

¿Qué decirle a los jóvenes que se están interesando en la política de ese precandidato que es de Bogotá, pero que no quiere gobernar desde la capital?

Que revisen quién es cada uno. Que la persona que hizo Familias en Acción, Empleo en Acción, hace 20 años, fui yo desde Planeación. La persona que hizo el fondo de adaptación al cambio climático hace 10 años fue Juan Carlos Echeverry. Quien creó Supérate, el programa de deportes más grande que ha habido en el país, fui yo. Yo también hice la Reforma a las Regalías que se extendió por todo el país. Afortunadamente no soy una persona que tiene que decir lo que va a hacer, sino que tiene que contar lo que ha hecho en la política pública. Yo soy experto en manejar crisis.

Usted habla de descentralizar la forma de gobernar a Colombia. ¿Cómo sería ese descentralización?

No queremos gobernar desde Bogotá. El petróleo y el carbón centralizaron el país, porque los impuestos y las regalías acuden a Bogotá y la capital las reparte. Cuando el país deja de ser petrolero y carbonífero, la producción del país va a estar distribuida entre la Guajira y Nariño; y entre el Chocó y Vichada. Estará distribuida por todo el país. Esa descentralización volcará al gobierno a trabajar por todo el país.

La moneda colombiana es una de las más devaluadas. ¿Qué plantearía usted para solucionar esta crisis económica?

La gente tiene que entender cuál es el origen de esto. No todo lo que pasa en Colombia es por Colombia. Lo que hay en América Latina es una ola de desconfianza, de zozobra y de miedo por el cambio político.

Lamentablemente, Colombia se contaminó de ese temor político. Esto es un campanazo de alerta sobre opciones políticas riesgosas y temerarias que también se podrían dar en este país.

¿Cómo analiza usted el Gran Paro Nacional, que ha sido uno de los más fuertes de Colombia y cómo hubiera manejado esta crisis social?

Lo que dicen los jóvenes es bastante entendible. Los paros se convirtieron en una forma de vida, pero hay que gestionarlos. ¿Cómo llenar esa brecha entre lo que la gente aspira y lo que la economía está produciendo? Una forma es con populismo, con impresión de billetes y otra forma es haciendo que la economía crezca y se crea una nueva economía. Los jóvenes piden más educación, pero es que la actual no está con lo que las empresas quieren incluso en cosas básicas. La única forma de responderles a los jóvenes es dándole más potencia a la economía y dándole más potencia al entrenamiento.

¿Cómo enfrentaría usted la corrupción, siendo este un fenómeno que se da en gran parte del territorio nacional?

En Ecopetrol lo hicimos y yo lo llamo ética para generar valor. Esto es motivar y convencer a cada una de las personas que trabajan en el Estado de que la capacidad de procesamiento de información permite saber qué es cada persona, cómo obtuvo algo, cómo lo pudo pagar etc, no nos deja otra opción que ser buenos. Antes se podía esconder la fortuna, hoy en día se conoce y hay que explicarla. Sacar leyes o normas constitucionales no sirve para nada. Necesitamos imponer una cultura que enseñe a actuar bien. Necesitamos comportarnos con base en la integridad.

¿Cuáles cree que son los retos más importantes que tiene Santander?

El reto es la transición productiva y administrativa. Los próximos 10 años son de transición profunda en Santander. La crisis en este departamento inició en 2014 con la caída del precio del petróleo y cayeron los ingresos de muchas empresas de servicios petroleros. Santander es la punta de lanza de la transición de la economía energética a la agroindustrial. Este departamento tiene industria. Santander es el laboratorio de Colombia.

¿Cómo combatir el trabajo informal en Bucaramanga y su área metropolitana?

Ese problema es a nivel nacional. Muchas de las personas no están en trabajo informal, simplemente no quieren reportar los datos. Muchos tienen trabajo bien remunerado, pero no reportan datos.

En el agro, por ejemplo, las personas no se reportan como trabajadores, para no pagar parafiscales. Son informales, pero tienen trabajo. Hay que cambiar la regulación de la formalización. Si la realidad no se parece a las leyes, la consideramos informal. Lo que están mal son las leyes. Necesitamos leyes que permitan formalizarse lentamente sin grandes saltos. La gente sí trabaja, pero la gente no quiere firmar un contrato porque de pronto pierden beneficios.

Santander tiene dos grandes debates sobre el ‘fracking’ y la explotación en Santurbán y en el Magdalena Medio. ¿Por qué los santandereanos deberían votar por usted habiendo sido presidente de Ecopetrol?

Porque el petróleo y el carbón van a seguir siendo dos industrias importantes. Segundo, porque un ambientalista lo que le pide al mundo es que le demos crédito a la evidencia científica. Es la ciencia y no la ideología la que nos debe guiar frente al ‘fracking’. La ciencia nos debe decir si se puede explotar hidrocarburos con ‘fracking’ o no.

¿En la Presidencia de Juan Carlos Echeverry seguirían las licencias de exploración?

Confiaríamos en la ciencia. Si esta dice que se puede hacer, debemos confiar en sus argumentos.