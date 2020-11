“Hay que pensar en unidad y trabajar por la gente”: Dilian Toro

Dilian Francisco Toro fue electa el pasado 7 de noviembre como presidenta del partido de La U tras la salida de Aurelio Iragorri. La exgobernadora del Valle del Cauca asume este cargo con el objetivo de trabajar por un gran pacto de unidad nacional que permita dar soluciones reales a los problemas que más afectan a los colombianos.

La médica y exsenadora presenta su plan de trabajo en la dirección del partido de La U y expone su visión de la participación de las mujeres en la política.

1. ¿Por qué aceptó presidir el partido de La U? ¿Cuáles son los retos que representa este cargo para una mujer?

Acepté porque yo quiero mi partido. Fui fundadora del partido en 2005 junto a otros siete senadores y con Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Creamos el partido con unos principios democráticos muy fundamentales que sirvieron para las campañas. Entre estos, la unidad, pero la unidad no solamente como colectividad sino para lograr unidad nacional con respecto a las problemáticas que estamos viviendo: desempleo, informalidad, pobreza, desigualdad. Unirnos alrededor de eso es mi mayor reto al asumir este cargo y hacer una agenda social con la gente, escuchando a la gente en las regiones.

2. ¿En qué consiste la propuesta de Unidad Nacional de la que se está hablando?

Es agruparnos y unirnos alrededor de lo que realmente le interesa a la gente. Hay cosas que le interesan al país político, pero nosotros tenemos que conectarnos es con la comunidad, con los reclamos de la gente, con el líder veredal, con el líder de barrio, con el edil o con cualquier persona que conoce y sufre en carne propia los problemas que estamos viviendo y a eso es a lo que nos debemos como partido.

Por eso es tan importante pensar en la unidad alrededor de ese propósito fundamental, haciendo esa agenda nacional y social.

3. Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti anunciaron su separación del partido de La U, ¿qué opina?

Yo soy conciliadora. Y como estoy llamando a la unidad para mí es muy importante que retomaran el camino, que volvieran. Y en medio de las diferencias que tenemos unirnos alrededor de lo que la gente quiere, de beneficiar a la comunidad.

4. ¿Y frente a la propuesta de Roy Barreras de la revocatoria del presidente Duque?

No creo que sea hora de ningún referendo. Ni el referendo del uno, ni el referendo del otro. Es hora de conectarnos con la gente, con sus necesidades y lograr una agenda social para dar solución a esa problemática que tiene que ver hoy con la reactivación económica y social para poder llegar a la paz y a la reconciliación.

5. Con su experiencia y gestión como gobernadora del Valle que culminó con buena percepción, ¿qué le sugiere a los actuales mandatarios?

En 2015 aspiré a la Gobernación del Valle, me eligieron gobernadora en el año 2016. Mi trabajo en la Gobernación fue muy importante porque buscaba generar confianza en la comunidad. El departamento venía de una época aciaga, de una época de mucho endeudamiento y destituciones.

Entonces, ¿cómo generaba esa confianza? Trabajando 24 horas, con compromiso, con convicción, con responsabilidad, con manejo eficiente de los recursos y la capacidad para crear liderazgo colectivo.

Logré unir el sector público y el sector privado que estaban divorciados y los invité a trabajar. Llamé a la academia, a muchas organizaciones sociales y mi plan de desarrollo tuvo mucha participación ciudadana.

¿Qué se logró con este trabajo?, que las personas volvieran a confiar en la institución y que se estaban invirtiendo los recursos públicos en obras (...) Hay que apuntar a una relación entre el Estado y el sector privado para apoyar el tejido empresarial y gestionar redes de protección social.

6. ¿Qué le propondría puntualmente al alcalde William Dau ante la pandemia del COVID-19?

La pandemia tuvo picos en diferentes regiones que no nos afectó igual a todos porque nuestro país es heterogéneo. Pero uno de los primeros picos fue en Cartagena y al principio no sabíamos qué hacer en Colombia. Solo teníamos las recomendaciones internacionales y lo que veíamos en otros países que podíamos replicar.

Pero hay una cosa fundamental en la pandemia y es que las decisiones políticas se deben basar en evidencia científica y uno se tiene que acompañar como gobernante de las personas que saben de la salud y del problema que se puede generar con esta pandemia: epidemiólogos, salubristas, infectólogos, asociaciones de especialistas y universidades. Este sería el primer paso.

Y un segundo paso ahora con la reactivación económica que arrancó desde septiembre y que todavía no hemos bajado el nivel de contagios, se debe hacer todo el tema de pruebas para que selectivamente entren en cuarentena las personas que están positivas y sus contactos más cercanos (familia y amigos). Esto es fundamental.

Y es indispensable la bioseguridad que deben proporcionar las empresas a sus trabajadores y el autocuidado también es clave. Entonces propongo hacer campañas de autocuidado para que no volvamos a tener un rebrote.

Además, hacer un trabajo articulado con las EPS, el Gobierno entregó los recursos a estas entidades y aunque hubo dificultades con la entrega de resultados a tiempo, hay que hacer una interrelación para poder lograr que la gente salga beneficiada.

7. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la política colombiana y qué opinión le merece la nueva vicepresidenta electa de los EE. UU.?

Las mujeres en Colombia y en el mundo nos hemos venido preparando para ocupar cargos en diferentes sectores: público, privado, financiero. En el país tenemos más mujeres estudiando en la universidad, pero realmente hay ciertos sectores en donde la mujer no ha llegado todavía. Por ejemplo, en las juntas directivas y está comprobado que cuando llegan mujeres a cargos directivos del sector empresarial aumentan los ingresos y mejora la economía.

Y lo mismo pasa en la política. Cuando las mujeres ingresan al mercado laboral, cuando hay mujeres que están dirigiendo o en cargos directivos hay mayores políticas para disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres.

Un estudio reciente del Dane revela que las mujeres ganan menos que los hombres en el mismo cargo y esto es una brecha salarial que se suma a la brecha laboral que se aumentó con la pandemia. Por eso tenemos que incentivar el trabajo de las mujeres y eliminar el temor de ingresar a la política. Una de las cosas que quiero hacer desde el partido es fortalecer el Centro de Pensamiento y crear los Centros de Liderazgo y de Formación Política de jóvenes y mujeres en las regiones para que se incentive la participación política y los valores democráticos.

Y frente a la primera vicepresidenta de los Estados Unidos me gustó una frase que dijo: “Yo soy la primera, pero no la última”. Y sí, yo fui la primera en la Gobernación de Valle, pero no la última. Todas debemos hacer este mismo proceso porque somos igualmente capaces y no podemos frustrar nuestros sueños.