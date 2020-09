“Hay que recuperar el espíritu del Nuevo Liberalismo”: Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no pierde la esperanza de recuperar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo fundado por su padre, Luis Carlos Galán, en la década de los años 80, para poder afrontar las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

En diálogo con Vanguardia, Galán Pachón anunció que si en el futuro cercano no se logra recuperar la personería jurídica, formará un nuevo movimiento político por firmas, inspirado en esa lucha del Nuevo Liberalismo para transformar la manera actual de hacer política en el país, principalmente alejada de los extremos y fuerte en la lucha contra la corrupción.

En tal sentido, el Presidente del Concejo de Bogotá descartó de tajo cualquier alianza electoral con sectores de la extrema derecha o izquierda.

Aunque aún no ha decidido si será precandidato presidencial, en octubre Galán comenzará una gira por las diferentes regiones del país, iniciando por Santander, para arrancar su apuesta electoral de cara al 2022.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué va a pasar con el Nuevo Liberalismo?

Estamos a la espera de una decisión de la Corte que está revisando una tutela. Nosotros creemos que hay argumentos suficientes para que se le restablezca la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Sin embargo, haya o no personería, el espíritu del movimiento creemos que hay que recuperarlo y apostarle a la creación de un nuevo espacio en la política colombiana que represente esos ideales y que esté inspirado en esa lucha que se dio en el Nuevo Liberalismo. Un espacio de pensamiento liberal, no partidista, sino en término ideológicos y de garantías de las libertades individuales, un movimiento que le apueste a una lucha efectiva contra la corrupción.

¿Y si no hay Nuevo liberalismo en el futuro próximo?

Si no logramos que se restablezca la personería, crearemos un movimiento por firmas. Un movimiento inspirado en esa lucha del Nuevo Liberalismo.

Con los resultados de las locales del 2019, ¿es la hora de los alternativos en medio de tanta polarización política?

Yo creo que en medio de esa radicalización que nos quieren encauzar algunos sectores, vemos un espacio muy interesante para una opción alternativa, que esté alejada de esos extremos, que sea audaz, que tenga la capacidad de asumir posiciones difíciles, pero de cambio real en Colombia. No vamos a dejar que se nos escape esa oportunidad, tenemos una responsabilidad de construirla y le vamos a apostar a eso.

En ese sentido, ¿no habrá espacio para los radicales en la opción alternativa?

Respeto las diferentes posiciones que hay. Respeto a los que militan en la derecha o en la izquierda, de cierta forma radicales, pero sí creo que hay una opción distinta que no puede ser tibia, que no puede ser tímida para asumir posiciones. Y yo creo que la construcción de esa opción debe hacerse sobre la base de unas propuestas para el país. No alrededor de nombres de personas, sino alrededor de ideas, en qué nos vamos a poner de acuerdo en las necesidades del país y eventualmente de ahí construir la alianza, pero si uno arranca por los nombres, creo que comete un error porque eso no lo lleva, seguramente, sino a una apuesta personalista y el país con razón está cansado de las apuestas personalistas. Se requiere que planteemos una visión de país que queremos hacer y es sobre esos puntos de ideas que debemos hacer esta alianza que sean coherentes ideológicamente y en la manera de hacer política.

¿Por qué esa opción alternativa va a ser diferente en la política?

En el ejercicio del 2019, en Bogotá, nosotros sin el apoyo de ningún expresidente, ningún líder político, ningún partido, en un ejercicio de firma y opinión ciudadana, se logró una votación superior al millón de votos. Sin lugar a dudas muestra que hay un espacio para una política distinta. Eso lo vamos a llevar al escenario nacional, pero lo queremos hacer obviamente construyéndolo a partir de los territorios. No es llegar a imponer una visión desde Bogotá, que sería un error monumental, sino trabajar para promover liderazgos en los territorios.

¿Cómo realizar esa integración con las regiones?

En el caso del movimiento que hemos construido en Bogotá, hemos recibido la llamada de muchas personas de diferentes regiones. Gente que muchas veces no es conocida, pero que ha tenido un liderazgo territorial y que nos está invitando a que dialoguemos como iguales y a promover esos liderazgos. Lo que nosotros vamos a hacer es empezar a hacer unos recorridos por el país para sentarnos a escuchar a esos líderes y ver cómo podemos construir con ellos, apostarles a ellos, apoyarlos, cultivar esos liderazgos para que sean ellos los que nos ayuden a construir un proceso colectivo nacional a partir de las regiones.